الامارات | 5 أخطاء ينبغي تجنبها عند العناية بالبشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أخطاء ينبغي تجنبها عند العناية بالبشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعد العناية اليومية الجيدة الخطوة الأساسية للحفاظ على نضارة البشرة ونعومتها، ولكي تبدو البشرة ناعمة وحيوية يجب تجنب خمسة أخطاء يكثر حدوثها عند استعمال كريم الوجه، وذلك حسب مجلة «فرويندين» الألمانية. لمشاهدة الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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