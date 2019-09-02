شكرا لقرائتكم خبر عن الإيقاع الحيوي للتغذية يعتمد على الساعة البيولوجية للجسم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير المركز الصحي بجامعة كولن الرياضية، البروفيسور الألماني إنجو فروبوزه، أن الإيقاع الحيوي للتغذية يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ يساعد على إمداد الجسم بالعناصر الغذائية، التي يحتاج إليها تبعاً لأوقات اليوم المختلفة.
وأوضح أن الإيقاع الحيوي للتغذية يعتمد على الساعة البيولوجية للجسم، ويقوم على فكرة أن عملية الأيض تكون نشطة في أوقات معينة من اليوم وغير نشطة في أوقات أخرى.
وتبعاً لهذا الإيقاع يحتاج الجسم في الصباح إلى وجبة إفطار غنية بالطاقة، وفي الظهيرة إلى وجبة غداء غنية بالمعادن والفيتامينات، وفي المساء إلى وجبة عشاء غنية بالبروتين.
وتطبيقاً لهذا المفهوم يمكن أن تشتمل وجبة الإفطار على موسلي الحبوب الكاملة وفواكه طازجة، بينما تتكون وجبة الغداء من بطاطس وخضراوات متعددة الألوان ولحوم أو أسماك، أما وجبة العشاء فتتألف من أسماك أو دواجن مطهية على البخار.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | الإيقاع الحيوي للتغذية يعتمد على الساعة البيولوجية للجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.