الامارات | «خلك شنب».. كوميديا وتشويق بنكهة إماراتية

شكرا لقرائتكم خبر عن «خلك شنب».. كوميديا وتشويق بنكهة إماراتية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صنّاع الفيلم الإماراتي «خلك شنب» عن أن العمل سيطرح في صالات السينما الخليجية والعربية يوم الخميس المقبل، مشيرين إلى أن الفيلم يدور في إطار كوميدي، ويسعى إلى رسم الابتسامة على وجوه مشاهديه من كل أفراد الأسرة.

ويُعد الفيلم باكورة إنتاج «غبشة فيلمز» للمنتجين عامر سالمين المري، وهاني الشيباني، وعلي المرزوقي، في أولى تجاربهم بعد تأسيس هذا الكيان السينمائي الإماراتي.

ويجمع «خلك شنب» بين عدد من الفنانين الإماراتيين، منهم عمار آل رحمة، وسعد عبدالله، ومحمد الكندي، وهو من إخراج هاني الشيباني.

تدور أحداث الفيلم - حسب بيان لصناع العمل - في إطار كوميدي، استطاع من خلاله مخرج العمل توظيف مهارات أبطاله، وشغفهم الفني لأداء أدوار عفوية معتمدة على كوميديا الموقف التي تجعل من العمل وجبة من الترفيه والابتسامة المتواصلة لكل أفراد الأسرة.

ويرصد «خلك شنب» قصة ثلاثة أصدقاء (شبان) يستيقظون من ليلة مجنونة ليكتشفوا أنفسهم في أماكن متفرقة وغريبة، ويحاولوا معرفة ما حدث لهم في الساعات الماضية، إذ تتكشف لهم المغامرات والمفاجآت في قالب مملوء بالتشويق والغموض، وفي الوقت ذاته يتطرق الفيلم لعادات المجتمع الإماراتي وثقافاته المتنوعة.

من جهته، أعرب مخرج الفيلم هاني الشيباني، عن سعادته بعودته مجدداً للواجهة السينمائية من خلال «خلك شنب»، مشيراً إلى أنه استطاع خلال فترة وجيزة أن يشكل توليفة من الوجوه الصاعدة والتي تنبئ بمستقبل واعد للسينما الإماراتية، من خلال الاستمرار في هذا الأداء المتقن والمشاركة في العديد من الأفلام لكسب المزيد من الخبرة، ومن ثم المنافسة خليجياً وعربياً.

وتابع أن «العمل يأتي في ظل تعطش الجمهور الإماراتي لمشاهدة أعمال سينمائية محلية كوميدية، تتناسب مع كل الفئات العمرية، وتكون مناسبة للمشاهدة العائلية، في ظل تقدم الصناعة السينمائية المحلية وتقديمها لأعمال هادفة تستقطب الجمهور الإماراتي والخليجي».

من جانبه، أشاد المنتج المشارك في الفيلم علي المرزوقي بـ«إيمج نيشن أبوظبي»، التي قدمت الدعم لـ«خلك شنب» امتداداً لدعمها للإبداعات الشبابية والتي تخرجت في برامج تدريبها الشامل من خلال استديو الفيلم العربي، وأصبحت الآن من ألمع النجوم في صناعة السينما بالإمارات.

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أمّا المنتج المشارك عامر سالمين المري، فنوه بالدعم اللامحدود من المجلس الوطني للإعلام لعروض الأفلام الإماراتية في دور السينما، خصوصاً بعد إطلاق المبادرة الخاصة بدعم الأفلام الإماراتية، وحرص المجلس على دعم الفيلم الإماراتي وتخصيص أفضل الأوقات والمناسبات لعرضه.

وينطلق أول عروض الفيلم في صالات السينما الخليجية والعربية يوم الخميس المقبل، إذ طرح الإعلان التشويقي أمس.

هاني الشيباني:

«الفيلم يضم باقة من الوجوه الصاعدة التي تنبئ بمستقبل واعد للسينما الإماراتية».

عامر سالمين المري:

«المجلس الوطني للإعلام يدعم عروض الأفلام الإماراتية في دور السينما».

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أصدقاء، يرصد قصتهم الفيلم الذي يسعى إلى تقديم وجبة دسمة من الترفيه.