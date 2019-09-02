الامارات | أفراح الأشخري والعلوي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل محمد سعيد أحمد الأشخري، بمناسبة زفاف نجله علي إلى كريمة الدكتور سعيد سيف محمد العلوي. حضر الحفل، الذي أقيم في صالة أرض المعارض بمدينة العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات، وجمع من المدعوين والأهل والمهنئين. وتخللت الحفل فقرات تراثية ابتهاجاً بالمناسبة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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