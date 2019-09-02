الامارات | أفراح الجنيبي

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شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الجنيبي والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حضر الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، حفل الاستقبال الذي أقامه علي محمد سعيد الجنيبي، بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة حمد سعيد الجنيبي.
كما حضر الحفل، الذي أقيم في في صالة زاخر بمدينة العين، عدد من أعيان القبائل وكبار الشخصيات، ولفيف من الأهل وأصدقاء العريس.
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