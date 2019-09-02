الامارات | «نجيب محفوظ بختم النسر».. في متحفه

شكرا لقرائتكم خبر عن «نجيب محفوظ بختم النسر».. في متحفه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلق أمس في متحف نجيب محفوظ بجوار الجامع الأزهر في العاصمة المصرية القاهرة معرض «نجيب محفوظ بختم النسر». ويضم معرض مبدع «الثلاثية» والفائز بجائزة نوبل في الآداب، نحو 70 وثيقة من أوراق محفوظ (1911 - 2006)، من بينها شهاداته الدراسية وملف خدمته بمؤسسة الأهرام، وقرارات تعيينه في وظائف أخرى منها رئاسة مؤسسة دعم السينما. ويستمر معرض الراحل نجيب محفوظ حتى الثامن من سبتمبر الجاري. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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