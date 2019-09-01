قد يصل إلى 900 جنيه.. دليل شامل لكشف الذهب المغشوش.. وأفضل وقت للشراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تبحث الكثير من الأسر المصرية عند شراء المشغولات الذهبية في الأفراح والمناسبات أو خلال تقديم الهدايا عن بائع ذهب يثقون فيه، بسبب انتشار عمليات غش الذهب، والنصب على المواطنين الذين لا يمتلكون معلومات كثيرة عن هذه التجارة.

وفي السطور التالية؛ سنتعرف مع الجواهرجي أمير رزق، عضو شعبة المصوغات والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، على طريقة كشف الذهب المغشوش، وغيرها من الأمور التي يجب معرفتها قبل الشراء، بالإضافة إلى حقوقك كمشتري للذهب: وما هو أفضل وقت للشراء؟.

تجدر الإشارة إلى أن شهد سوق الذهب عالميًا شهد ارتفاعًا كبيرًا خلال الأيام الماضي ما أثر على سوق الذهب المصري قبل أن يعود إلى الاستقرار، وقال أمير رزق، إن سعر جرام الذهب عيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم الأحد عند 704 جنيهات. كما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 603 جنيهات. وبينما سجل الجرام عيار 24 نحو 804.6 جنيهات، سجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.

وعن سبب تعرض كثير من الأسر إلى الغش عند شراء المشغولات الذهبية هو لجوء بعض الصاغة إلى وضع نسبة معينة من الفضة أو النحاس على عيار 24 ليصبح 21 أو 18، بالإضافة إلى وضع فصوص زجاجية مغشوشة بدلاً من الأحجار كريمة.

وقدم عضو شُعبة المصوغات والمجوهرات خلال النقاط التالية نصائح وتحذيرات مهمة يجب أن نتبعها عند الشراء، وهي كالتالي:

1- شراء المصوغات من محال شهيرة "معروفة" موثوقة لبيع الذهب.

2- اطلب من الصايغ فحص القطعة للتأكد من وجود الختم الأصلي "الدبغة" عن طريق النظارة المكبرة (العدسة المكبرة).

3- من المهم الحصول على فاتورة تفصيلية بالمواصفات والعيار والميزان (مختومة)، لأنها ستوضح لك القطة الذهبية تزن كم جراما وكم يبلغ سعرها، خاصة إذا كانت تحتوي على فصوص.

4 - عليك التأكد من كثافة وحجم القطعة الذهبية لأن الذهب المغشوش تكون كثافته أقل بكثير من الذهب الأصلي. وكثافة الذهب النقي من عيار 24 قيراط حوالي 19.3 جرام/مللي، والذي يعتبر أعلى بكثير من معظم المعادن الأخرى، ولهذا يُعدّ قياس كثافة القطع الذهبية من العوامل المساعدة في معرفة إذا كانت هذه القطع من الذهب الحقيقي أم لا. كقاعدة عامة، كلما زادت كثافة الذهب كلما كان أنقى.

5 - احرص على طلب تنظيف وتلميع القطعة الذهبية قبل وزنها لأن أحياناً يكون بها بقايا أتربة أو لصق إذا كانت تحتوي على فصوص مما يُزيد من وزنها.

6 - ملاحظة رائحة الذهب فالمغشوش له رائحة مثل الصدأ بينما الأصلي ليس له أي رائحة.

7 - الذهب المغشوش تظهر عليه بقع بيضاء، أو علامات تقشير ويترك على البشرة اللون الأخضر، أما الأصلي فلن يتغير لونه مهما حدث له حتى لو وضعته في الطين لمدة 100 سنة لا يتأثر أبدًا.

لكن كيف أتأكد بخطوات منزلية بسيطة أن مقتنياتي الذهبية أصلية؟.. وفقًا لـwikihow.

- جرب خدش قطعة الذهب بأظافرك أو بمبرد الأصابع، فإذا تم خدشه اعرف أنه حجر مقلد، وليس أصليا، أما إذا لم يتم خدشه فهو ذهب أصلي.

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- اختبار المغناطيس

يمكنك استخدام المغناطيس للتأكد من حقيقة الذهب، لكن احذر المغناطيسات الضعيفة، مثل: مغناطيس الثلاجة، لن يكون مفيدًا في هذا الاختبار، والمغناطيس الأقوى والأفضل لهذا الاختبار مثل الموجود في المتاجر المتخصصة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أو في بعض الأغراض العادية مثل: حقائب السيدات أو ألعاب الأطفال أو حتى الأقراص الصلبة القديمة غير المستخدمة التي يكون المغناطيس فيها قويًا بما يكفي لإجراء هذا الاختبار.

- اختبار المياه

ضع في إناء مدرج بالمليمترات مياه، لا تهم كمية الماء المستخدمة طالما لا تصل للحافة، واغمر قطعة الذهب بها. من الهام ملاحظة مستوى الماء بدقة قبل وبعد الغمر، واحسب الفرق بين المستويين بالمليمترات.

استخدام الصيغة التالية لحساب الكثافة: الكثافة = الكتلة / الحجم. النتيجة التي تقترب من 19 جرام/مللي تشير إلى أن الذهب حقيقي، أو أنها مادة ذات كثافة مماثلة للذهب، وإليك مثال لحساب الكثافة:

قطعة الذهب تزن 38 جرام، وقامت بإزاحة 2 مللي من الماء، وباستخدام صيغة [الكتلة (38 جرام)] / [الحجم (2 مللي)]، فإن النتيجة ستكون 19 جرام/مللي، والتي هي قريبة جدًا من كثافة الذهب.

- اختبار لوحة السيراميك

ضع القطعة الذهبية المراد اختبارها على سطح السيراميك. إذا نتج من هذا خط أسود فهذا يعني أن الذهب غير حقيقي، أما إن ظهر خط ذهبي، فهي إشارة إلى أن الذهب أصلي.

- اختبار حمض النيتريك

ضع قطعة الذهب في وعاء صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ، لكن (احذر المخاطر المتعلقة بالسلامة عند إجراء هذا الاختبار في المنزل لذا يفضل أن يكون عند الصايغ)، ثم

ضع قطرة من حمض النيتريك على قطعة الذهب ولاحظ أية تفاعلات ناتجة من إضافة الحمض، يشير التفاعل الذي ينتج اللون الأخضر إلى أن القطعة من معدن عادي أو معدن مطلي بالذهب، بينما يُشير التفاعل الذي يُنتج اللون الذهبي للنحاس المطلي بالذهب.

ويشير التفاعل الذي ينتج اللون البيض الحليبي إلى أن القطعة من الفضة المطلية بالذهب، خلاف كل ما سبق، يُشير عدم وجود أي تفاعل إلى أن القطعة من الذهب الحقيقي.

ما أفضل وقت لشراء الدهب ؟

فيما يتعلق بالأسعار توقع أمير رزق، أن أسعار الذهب سترتفع في الفترة المقبلة على نهاية العام حتى تصل إلى 900 جنيه لجرام عيار 21 بينما يصل جرام عيار 24 إلى 1020جنيها، في ظل وجود الحروب الاقتصادية العالمية بين أمريكا والصين التي تدفع سعر المعدن للصعود فإنه من الأفضل الشراء الآن قبل حدوث تلك الارتفاعات.

ونصح بشراء (كسر الذهب) أي بقايا الذهب الذي يعيد الجوهرجي صناعته نتيجة بيع المستهلكين أو تصغير خاتم أو أسورة، أو الجنيهات الذهبية أو أونصة في حالة الاستثمار.