أبطال "حواديت الشانزليزيه" يحتفلون بخطوبة المخرجة مريم عادل

احتفل فريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بخطوبة الفنانة مريم عادل من مرقس عادل، مخرج المسلسل. وحرصت السيناريست نهى سعيد وأيمن سليم وإياد نصار وداليا مصطفى ومي سليم ومحمود الليثي، على الحضور. Advertisements مسلسل حواديت الشانزليزيه تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي إشراف عام حسام شوقي، ومنتج فني فتحي إسماعيل وبطولة إياد نصار، وداليا مصطفى، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وسارة عادل، وأماني كمال، وهاجر الشرنوبي، ورباب ممتاز، ومحمد عبد الحافظ، ومنة جلال، وخالد محروس، وعزوز عادل، وندى عادل، وضيوف الشرف فريدة سيف النصر، وحمدي الوزير، وعايدة رياض، وعارفة عبد الرسول، وليلى عز العرب.

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