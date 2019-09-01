بعد تعرضها لهجوم.. أيمن بهجت قمر يدافع عن رانيا علواني: "مين حقق لمصر زيها؟"

دافع الشاعر أيمن بهجت قمر، عن الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، عقب تعرضها لهجوم واسع بسبب تغريدة لها عن فرق كرم القدم المصرية.

وغرد "قمر": "ومين حقق لمصر زي رانيا علواني؟!.. نموذج مصري مشرف والبوست اللي كتبته كان واضحا"، مضيفا: "بصراحة فيه بعض الشباب بيفهم الكلام غلط، ومابيسألش قبل ما بيغلط.. الكورة في مصر أقل بكتير من الرياضات الأخرى!".

واختتم تغريدته: "بلاش نفرَّح اللي عايزين يشمتوا فينا، ودول ما أكثرهم.. إحنا بشر وساعات مابنقدرش نسكت"، مشاركة تغريدة لـ"رانيا"، التي تضمنت: "أنت حر، شجع اللي أنت عايزة.. أنا بأشجع منتخبات مصر.. آه اللي رفعت علم مصر".

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وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التغريدات الصغيرة على "تويتر"، بمئات تسجيلات الإعجاب، والتعليقات، أبرزها: "لأ معلش يا أستاذ أيمن حضرتك أهلاوي، وعارف يعني إيه عضو في مجلس الإدارة، وبعدين إيه يعني الجمهور قال أي كلمه تعبر عن غضبه، أدخل كده على صفحات الأستاذ محمد سراج أو البشمهندس خالد مرتجي، وشوف بيردو على حد، ولو فيه رد بيبقى باحترام مشاعر الجمهور، لأنك مسئول عيب بجد اللي بيحصل منها"، و"طيب بعيدا عن ردها اللي كان كله استفزاز للجمهور، وتهربها من المسؤولية والتلميح للجماهير أنه ممكن يتمنعوا من المدرجات عادي طيب رد حضرتك على الريتويت اللي هي عاملاه ده إيه"، و"مهما كان ليها رصيد يسمحلها بس ده ما يديهاش الحق إنها ترد بالطريقه المستفزة دي".

واستمر الشاعر في الدفاع عن "عضو مجلس الأهلي"، من خلال رده على كافة التعليقات المهاجمة لها عبر تغريدته، من بينها: "معلش إحنا بشر ولينا طاقة احتمال بتخلص وبنفرهض"، و"ياريت نسكت على الشتايم.. الثقافة اللي الناس أتعودت عليها إن الشخصيات العامة تتشتم وتتهان ولازم تسكت.. مش عارف على أساس إن المشهور ده إنسان آلي! وهو إنسان عنده كرامة ومشاعر، وبعدين الحفلة دي كلها عشان بتساند الرياضات التانية وبتنتقد الكورة.. طب ما مجلس الأهلي بيدعم الرياضات الأخرى".

تغريدة رانيا علواني المثيرة للجدل

"حد تاني واخد باله أن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر"، وهي التدوينة التي أثارت ضدها حالة من الهجوم والانتقاد، ما دفعها للرد على المنتقدين.