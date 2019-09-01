بصورة ورسالة رومانسية.. وسام بريدي يحتفل بعيد زواجه من ريم السعيدي

بكلمات رومانسية وصور من حفل الزفاف، احتفل الإعلامي وسام بريدي وعارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي، بمرور عامين على زواجهما، عبر حسابهما الرسمي على "انستجرام".

وقال وسام: "من سنتين كنت مفكر حالي مغروم وبحب وكل ما عم تمر الأيام وعم تكبر عيلتنا كل ما هالإحساس عم يزيد احترام، تفاهم، تجانس، تكامل، أمل، سعادة، وبركة"، مضيفا: "بحبك أم بيلا كل عام وأنت دنيتي"، مرفقا صورا رومانسية لهما من حفل الزفاف.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد ما يزيد على 59 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنت رجل مثقف وتعرف قيمة شريكتك.. الله يديم عليكم المحبة وهذا الرقي في العلاقة"، و"اسم الله شو لابقين لا بعض"، و"عيد زواج سعيد وعقبال العمر كله وفرحانين ببيلا"، و"بنتعلم منکم الحب والسعادة".

وعلى الرغم من عدم ردها على منشور زواجها حتى الآن، إلا أنها احتفلت عبر حسابها على انستجرام بعيد زواجها، قائلة باللغة الإنجليزية، "اليوم الأكثر عاطفية في حياتي.. منذ عامين، تغيرت أشياء كثيرة.. نحن أكثر نضجًا وأكثر مسؤولية.. ولكن حبي لك لا يزال كما هو وأقوى مع وصول ابنتنا".

وتابعت: "ما زالت عيني تتألق عندما أنظر إليك، وأشكر الله يوميا على إرسالك لي في الوقت المناسب من حياتي، أنا أحبك يا زوجي.. وبالمناسبة نحن نقاتل مثل جميع الأزواج، ولكننا لا ننام أبدا دون صنع التصالح، وذكر أننا نحب بعضنا البعض"، مرفقة صور لهما من حفل الزفاف.

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احتفل الإعلامي اللبناني وسام بريدي، بحفل زفافه على عارضة الأزياء التونسية ريم سعيدي، في لبنان، عدد من نجوم الغناء والتمثيل اللبناني، أبرزهم كارول سماحة وسرين عبدالنور.

وظهرت العروس بفستان أبيض ملكي على شكل حورية البحر، ويُغطيه وشاح كبير مطرز بالورود 3D، والذي تميز بأنه دون أكمام.

وسبق ذلك الحفل المنعقد في سبتمبر 2017، عقد الإعلامي حفل زفاف صغير في يوليو 2017، في مدينة ميلانو الإيطالية، الذي لم يشهد حضور عدد كبير من الأهل والمشاهير.

وظهرت العروس في الصور وهي ترتدي فستانا off white، قصير بأكمام وظهر عارٍ، من تصميم المصمم اللبناني العالمي جورج حبيقة، وزينت إطلالتها بباقة من الورد باللون الفوشيا، بينما ارتدى العريس بدلة باللون الكحلي.