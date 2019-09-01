محمود الليثي يوثق ولادة زوجته "عمل اللالي".. والطبيب: مكش مصدق نفسه

علاقة حب مميزة جمعت بين الفنان محمود الليثي وزوجته بسمة رضا، كثيرًا ما أظهرها في مواقف مختلفة جمعت بينهما، لعل أبرزها تواجده بجوار زوجته أثناء خضوعها لولادة نجلهما الأول "يونس"، الذ وضعته قبل أيام.

"اللي بيعملنا اللالي في رمضان.. من داخل غرفة العمليات في ولادة ابنه البكر.. يونس" تعليق أرفقه الدكتور أحمد مرزوق، على مجموعة الصور التي التقطت للفنان محمود الليثي، الذي حرص على التواجد داخل غرفة العمليات أثناء ولادة زوجته، وتصوير اللحظات الأولى لاستقبال ابنه.

وصف "مرزوق" في حديثه لـ"هن"، حالة الفرحة الشديدة التي انتابت الفنان محمود الليثي، حينما سمع صراخ المولود، لينتابه شعور بعدم التصديق حينما رأه المولود "مكنش مصدق نفسه".

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ترتيبات خاصة كان يسعى "الليثي" في تجهيزها لاستقبال طفله، لكن آلام المخاض التي داهمت "بسمة" ألغت كل شيء قبل الميعاد المحدد للولادة: "كان مجهز أنه يعمل فوتوسيشن.. وكان متفق مع شركة فوتوجرافيا وديكوريشن.. لكن يونس كان عنده ترتيبات تانية.. كل حاجة باظت لأن الولادة كانت الساعة 4 الفجر".

تواجد "الليثي" بجوار زوجته كان منذ المتابعة الدورية التي خضعت لها زوجته "بسمة" حينما علمت بنبأ حملها، فبحسب حديث دكتور النساء والتوليد، الذي أكد على حرص "الليثي" على التواجد داخل العيادة مع زوجته: "كان حريص يحضر معاها من أول يوم متابعة في العيادة.. رغم ساعات الانتظار الطويلة.. وكان بيجي شبه نايم من الإرهاق".