الشرف مش بالقتل.. كيف تضامن المشاهير مع قضية إسراء غريب؟

موجه كبيرة من التعاطف أظهرها العالم العربي مع قضية الشابة الفلسطينية إسراء غريب وصلت إلى دعم عدد من المشاهير لقضيتها بعد أن لاقت حتفها على يد أسرتها.

وكانت في مقدمة المتضامنين الفنانة نانسي عجرم، التي أدانت الحادث الأليم وعبرت عن ذلك عبر حسابها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "الشرف مش بالقتل.. الشرف مش بالضرب والتعذيب والتعنيف! #كلنا_اسراء_غريب واليوم وبأعلى صوت العدالة لازم تتحقق والقاتل لازم يتعاقب ويتحاسب.. هو وحده المجرم مش البنت اللي حبِّت وراحت تشوف خطيبها".

أما الفنانة سولاف فواخرجي، عبرت عن غضبها وتضامنها وجاءت كلماتها موجهة للبلاد العربية ككل، عبر حسابها على "انستجرام"، "إسراء واحدة من بناتنا المذنبات أنهم انولدوا ببلادنا، راحت بكل بساطة لأنه شرف أخواتها أهم من حكم الله بالقتل.. لوين رايحين؟ أو لوين ولوين راجعين؟ #اسراء_غريب ...شهيدة انعدام الإنسانية، انعدام الدين، انعدام الأخلاق، انعدام الرحمة.. انعدام كل شيء .. إسراء لروحك الرحمة والسلام".

كما رفضت الفنانة ماجي بوغصن استخدام العنف الأسري بكل أشكاله والعنف بشكل عام، وكتبت تضامنا مع إسراء على "تويتر"، "بغض النظر عن القضية وتفاصيلها.. قصة إسراء غريب بتكسر القلب، مش مسموح أبدا صبية تنضرب حتى تموت لأنها ضهرت تتعرف على خطيبها بمكان عام واخواتها شكّوا فيها.. شرفَك مش عند اختك ولا بنتك ولا زوجتك، شرفك بأخلاقك بضميرك بجسمك وحدك، شرفك بتصونو لما تكون فعلاً رجّال، #كلنا_اسراء_غريب".

وأيضّا كان للفنانة إليسا موقف واضح من حادثة إسراء غريب، فكتبت عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، "ما في شيء بيبرر القتل، ما شي أبدا أبدا أبدا، والشرف منو معلق بالبنت وحياتها الخاصة، خلصنا رجعية، بس الأسوأ من القاتل هوي اللي بيبررلو أو بيقلو كنت ربيها عا جنب بدل ما تبهدل العيلة بالسمعة، القاتل هوي السمعة السيئة، مش البنت اللي بتحب، #كلنا_اسراء_غريب".

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كذلك الفنانة نسيب نجيم، كتبت على "تويتر" تعاطفا مع الشابة الفلسطينية قائلة، "ما في شي اسمه جريمة شرف والجاني بطل (هيدا تخلّف)، في شيء اسمه جريمة قتل والجاني قاتل و(ملعون) بكل الأديان، الله يرحم روحك يا إسراء، والله ينتقم من كل شخص بيقهر أو بيعذّب امرأة".

وتضامنت الكاتبة الفنية إنجي علاء مع الهاشتاج الذي تداول وكتبت من خلاله عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "لا إله إلا الله.. هي الناس اللي بتفكر كده دول بجد فاكرين إن دي الرجولة؟، إن الأخ يقتل أخته، الرجولة الصح إنه يدافع عنها ويكونلها سند في الدنيا، فين الرحمة والأمان ليها؟، دي مسؤولية أهلها، دول عديمي الدين والرحمة، ولا الشياطين والله.. منهم لله #كلنا_اسراء_غريب".

وأخيرًا قالت الفنانة شمس الكويتية، تضامنا مع القضية، "قصة حزينة أخرى من قصص المجتمع المتدين النزيه المحافظ الملائكي الشريف الطاهر صاحب الذمة وكيل الله على الأرض .. تعاطف افتراضي يخلق تغيير افتراضي قضية إسراء ليست ذكورية فقط وأنثوية مريضة من بنت عمها قضية إسراء قضية مجتمع يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حسب تأويله".

وبدأت قصة إسراء غريب، حين تقدم شاب لخطبتها وخرجت بعدها برفقته وكان معهما شقيقتها بعلم والدتها للتعرف عليه بشكل أكبر، واللقاء هذا في أحد مطاعم بلدتهما، وحرصا على توثيق هذا اللقاء التقطا مقطعا قصيرا تم نشره عبر "انستجرام"، وبدأت منذ هذه اللحظة الأزمة عندما قامت ابنة عمها التي شاهدت المقطع بإبلاغ والدها وأشقائها والتحريض على الفتاة بحجة خروجها مع شاب قبل عقد القران.

وقام زوج شقيقتها وأشقاؤها بضربها ضربا مميتا، وأصابوها بكدمات وإصابات في عمودها الفقري ونقلت للمستشفى، وبعدها تم فسخ خطبتها من الشاب ولم تكتف عائلتها بذلك بل ذهبوا إلى المستشفى وادعى زوج شقيقتها وأشقاؤها ووالدها أن عليهم استخراج الجن منها وقاموا بالاعتداء عليها بالضرب، ولم يتحرك أي شخص من فريق المستشفى واكتفوا بتسجيل صوتي للفتاة أظهر صراخها واستغاثتها، وبعد أن خرجت من المستشفى، قام شقيقها العائد من كندا بالتهديد بقتلها، حيث كان أول ما قام بضربها على رأسها لتدخل في غيبوبة ثم توقف قلبها وفارقت الحياة.