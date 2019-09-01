عند مقارنتها بطليقها "أحمد أحلى منك".. زينة ترد على المتابعين: "أه بس مع روج غامق"

لازال اسم الفنانة زينة ملصوقا بالفنان أحمد عز، ففي عديد من المواقف، وكثير من الصور التي تظهر فيها الفنانة، يذهب بعض المتابعين بالحديث عن القضية، التي فجرتها الفنانة في يناير 2014، أو عن أبطالها.

ومؤخرًا دخلت زينة، في هجوم قد يبدو ساخرا مع إحدى المُتابعات، التي ذكرت اسم "أحمد" خلال تعليقها، ما دفع الأخيرة للرد عليها.

وكانت الفنانة، قد نشرت مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي على "انستجرام" وهي تضع المكياج، لتعلق عليها إحدى المُتابعات، قائلة: "أحمد أحلى منك"، دون الإشارة إلى كنية الاسم، الأمر الذي لم تتجاهله الفنانة، لترد على التعليق، قائلة، "طبعًا بس مع روج غامق عشان أبيض".

ربما دفع التعليق جمهور ومُحبي زينة للدفاع عنها، لترد إحدى المُتابعات قائلة، "هو مين دا اللي أحلى منها إنتي بصيتي في المراية يا بنتي زينة قمر ماشاء الله تبارك الله، جمال هوليود"، لترد عليها زينة: "بحبك".

لتعود صاحبة التعليق الأول، قائلة: "أنا قولت حاجة على جمالها ما تهدي".

ليس الهجوم الأول بين زينة والمتابعين.. ابحث عن أحمد عز

لم تكن تلك التعليقات هي الهجوم الأول بين الفنانة ومتابعيها، بسبب "أحمد"، ففي بداية أغسطس الماضي، احتدت زينة على أحد متابعيها بسبب ولديها ووالدهما الفنان أحمد عز.

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ونشأ جدال بين زينة وإحدى متابعيها بسبب صور أولادها، حيث نشرت الفنانة، عبر حسابها الشخصي، على "انستجرام" مقطع فيديو، لحُجاج بيت الله، مُعلقة، "يارب ارزقكم زيارته وكل اللي يتمني يحج وأنا يارب نفسي أزورك تاني".

وتفاعل متابعوها مع المنشور، وسألت إحدى المتابعات زينة عن أطفالها، قائلة، "امتى هتورينا الولاد حرام عليكي والله عايزين نشوفهم بحق حرمة يوم عرفة وريهم لينا".

الأمر الذي أثار حفيظة الأخيرة، حيث ردت على الفور، قائلة، "معلش إنتي متطفلة وبجحة جدا ميصحش تكتبي تحلفيني بيوم عرفة على حاجة ما تخصكيش والمفروض الناس بتدعي وتكبر وإنتي مخك وتفكيرك تشوفي ولاد فنانين، فوقي إحنا مش هننفعك روحي ادعي ده يوم كله بركة".

إلا أن المُعلقة لم تسكت عند هذا الحد، لتكرر تبرير تعليقها، قائلة، "والله مكنش قصدي حاجة وحشة بس بعد ردك ده أحب أقولك إني مش عايزة اشوف ولاد فنانين أنا عايزة أشوف ولاد أحمد عز قمر زي باباهم ولا طالعين لأمهم وسبنا البركة ليكي يا تقية".

لتعاود زينة الرد، قائلة، "ما أنا عارفة إنك مش قصدك حاجة بس اللي جواكي اركنيه على جنب وادعي وكبري مافيش وقت غير للدعاء وطلعي اللي جواكي بعدين.. ولو بتحبي أبوهم أوي كده ابقي اسأليه هو مش أنا".

قضية زينة وعز

وكانت الفنانة زينة، أعلنت مطلع 2018، انتهاء قصتها مع أحمد عز، حيث نشرت حينها عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورة من خبر خلعها من الفنان.

وعلقت الفنانة المصرية على حصولها على حكم قضائي بالخلع من الفنان أحمد عز بقولها، "الحمد لله كسبت قضية الخلع ضد أبو ولادي وانتهت القصة تماما لصالح الولاد في كل حاجة وربنا ظهر الحق كامل، تحملت كتير على مدار 4 سنوات ولكني سامحت كل من ظن فيّ سوء، خاصة وأن الحقيقة ظهرت كاملة للجميع بكل تفاصيلها ووضح مين اللى كان بيكدب والحمد لله قدرت أحصل على حقي وحق الولاد بالقانون، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".