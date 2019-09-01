دعاء صلاح "من غير مكياج" على الهواء: مش هسمحلكوا تعملوا فيا كدة تاني

فاجأت الإعلامية دعاء صلاح، جمهورها بظهورها على الهواء دون مكياج، وذلك في أولى حلقات برنامجها "إنتى الأقوى" المذاع على قناة "المحور"، والتي انطلقت أولى حلقاته أمس السبت.

وجاء ظهور "دعاء"، على الهواء دون ماكياج بناءِ على طلب فريق الإعداد، موجهة حديثها لهم: "حرام عليكوا طلعتوني كدة من غير نقطة ماكياج، مش هسمحلكوا ابدًا تعملوا فيا كدة تاني".

وأضافت "دعاء" مبتسمة: "أكيد بهزر ومش هاممني أطلع من غير ماكياج، أنا طالعة علشان أقول للستات متخليش حد يقلل من ثقتك بنفسك".

وفي رسالة تشجيع للسيدات بالثقة بأنفسهن وعدم الحرج من ظهور هلالت سوداء على بشرتهن، قالت "دعاء": "لو صاحية من النوم وتحت عينك هالات سودا، ميهمكيش ابدًا، إحنا هنا علشان نقولك إن كل النجوم عندهم هالات سودا، ونقولك إزاي تهتمي بنفسك".

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يذكر أن المذيعة دعاء سيد صلاح، تعرضت لحكم قضائي بالحبس في أثناء تقديمها برنامج "دودي شو" على قناة "النهار"، حضوريًّا لمدة 3 سنوات، وألزمتها المحكمة بدفع كفالة مالية، وتعويض مدني موقت 10 آلاف جنيه، بعدما قدّمت حلقة خاصة بعنوان "اشتري راجل"، روجت فيها لفكرة "السينجل ماذر" وكيف يمكن أن تحمل الفتاة دون زواج، وهو ما اعتبرته المحكمة هدمًا لقيم المجتمع وخدشًا للحياء العام.