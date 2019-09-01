الامارات | فلسطينية «تحشو» ورق العنب بألوان تسعد الروح

شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطينية «تحشو» ورق العنب بألوان تسعد الروح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حظي ورق العنب، الذي عادة ما يُستخدم كوجبة شهية في المطبخ الفلسطيني، باستخدام جديد بأيدي فنانة فلسطينية شابة ماهرة من أهل غزة.

وتستخدم لين الحاج (21 عاماً) ورق العنف المجفف كقماش ترسم عليه لوحاتها الفنية.

ولين تدرس علم النفس في قطاع غزة المحاصر وتمارس الرسم على ورق العنب في وقت فراغها فقط. والفن هو الطريقة الخاصة التي تعبر بها لين عن عشقها للثقافة المحلية الفلسطينية، من خلال استخدام أحد رموز هذه الثقافة، الأكثر شعبية، كأساس للوحاتها.

وتجمع لين ورق العنب من حديقة منزل أسرتها، وبينما تستخدم بعضه في تحضير وجبة طعام شهية تحتفظ بالأوراق الكبيرة نسبياً للرسم عليها.

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وبعد تنظيف الورق تحتفظ به لين لأيام في كتاب ليبقى مستوياً ويجف. وتستخدم الفنانة الشابة ألوان الأكريليك في الرسم على ورق العنب وتمضي نحو ثلاث ساعات في إنجاز اللوحة الواحدة. وبمجرد إنجاز لوحتها تضعها لين في إطار من تلك الأُطر الخاصة بالصور لحمايتها من التلف.

وعندما عرضت لين، في البداية، لوحاتها على بعض المقربين شجعوها على مواصلة هذا العمل المميز.

وأشارت لين إلى أن قماش لوحاتها المختلف لا يقدم شيئاً مغايراً فقط لكنه، في الوقت ذاته، أرخص من مواد الرسم الأخرى.

وتعرض الشابة أعمالها الفنية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لكنها لا تعرضها للبيع.

وقالت والدة لين، بينما تحشو ورق عنب بمساعدة ابنتها: «هي قدرت تعمل تصور بذهنها بحيث انها تعكس أو انها تسخّر ورق العنب، الشي المحبب لقلب كل فلسطيني زي ما أنا قلت، لشيء ممكن يسعد الروح والعين بشكل عام وبنشر نوع من الطاقة الإيجابية أو نوع من السعادة، خلينا نقول، في المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه».

واشتركت الفنانة الشابة حتى الآن في ثلاثة معارض محلية وتأمل أن يتسنى لها المشاركة في معرض دولي يوماً ما.