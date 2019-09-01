فاز بـ 45  مليون دولار في اليانصيب.. وخاف من استلامها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاز لاجئ فيتنامي في كندا، بـ 60 مليون دولار كندي، ما يعادل 45 مليون دولار أمريكي، في سحب يانصيب، بعد 10 أشهر من تقدمه للجائزة، إلا أنه انتظر وقتا لاستلام الجائزة لسبب شخصي “غريب جدا”.

بون ترونغ، قال خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبرتا: رحت أفكّر في تأثير هذه الجائرة على عائلتي، وخلصت إلى أنها ستغيّر أمورا كثيرة وحرصت على ضمان أن نكون مستعدّين للأمر، وذلك بالاستعداد نفسيا لتسلم هذا المبلغ الهائل وتحديد طريقه إنفاقه.

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وبعد 10 أشهر من اختياره الأرقام الصائبة في سحب اليانصيب الكندي التي دأب على اختيارها هي نفسها منذ عقود، توجه نحو هيئة اليانصيب الكندية لتسلم جائزته قائلا: نحن مستعدّون.

ترونغ يعتزم استخدام هذه الأموال لتسديد قرضه السكني، وفواتير أخرى، وأخذ إجازة قبل العودة إلى عمله كبستاني.. ولم يخبر بعد أولاده الصغار بالجائزة التي فاز بها، حرصا منه على تلقينهم مبادئ العمل، وقال مازحا: “قد أخبرهم بالأمر بعد 10 سنوات أو 20 سنة”.

ووصل بون ترونغ البالغ من العمر 55 عاما، مع عائلته إلى كندا قبل 36 عاما، هربا من الحرب في فيتنام.. وقالت قريبته التي حضرت المؤتمر الصحفي: وصلوا إلى هنا معدمي الحال بعد الحرب في فيتنام وهم عملوا جاهدين.. وأنا سعيدة لأجلهم.