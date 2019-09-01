من المالديف حتى موناكو.. نجمات الفن "في المصيف": رملة وبحر وشمسية

مع بداية فصل الصيف، تحرص نجمات الفن على الاستمتاع بأوقاتهم بالسفر إلى الأماكن الساحلية داخل وخارج مصر.

ورصد "هنّ" صور النجوم خلال رحلاتهم الصيفية.

نشرت الفنانة منة فضالي صور عديدة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها وهي تستمتع بإجازتها الصيفية.

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس باللون الأبيض أمام البحر.

نشرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس صورة لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس البحر ونظارة شمسية أمام حمام سباحة.

إنجي خطاب

نشرت الفنانة إنجي خطاب صورًا لها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها أمام البحر.

اَيتن عامر

شاركت الفنانة اَيتن عامر جمهورها عبر "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بملابس الصيف ونظارة شمسية وشعر مبلل، في أحد الأماكن الساحلية التي تقضي فيها عطلتها الصيفية.

هند رضا

نشرت الفنانة هند رضا عبر موقعها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لها وهي تستمتع بفصل الصيف مع صديقاتها.

نشرت غادة عبدالرازق صورة لها وهي تستمتع بإجازة الصيف في جزر "المالديف"، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام".

فريال يوسف

نشرت الفنانة فريال يوسف صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف، في أثناء الاستمتاع بإجازتها بإيطاليا.

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داليا البحيري

نشرت داليا البحيري صورة لها، بـ"جمبسوت" أبيض، مرتدية نظارة شمسية، على البحر، عبر موقعها الشخصي على "انستجرام".

نشرت النجمة سمية الخشاب، صورة حديثة لها على المسبح، في أثناء قضائها عطلتها الصيفية بأحد المناطق الساحلية، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

بأزياء صيفية قصيرة، لفتت المطربة أنغام الأنظار بإطلالتها، التي شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، وأطلت أنغام بـ"كاش مايوه" يجمع بين العديد من الألوان الزاهية، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

شاركت الفانة إيمان العاصي جمهورها على "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بإطلالة صيفية في أثناء الاستمتاع بإجازتها في موناكو.

درة

نشرت الفنانة درة صورًا، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس الصيف أمام البحر.

ريم البارودي

نشرت الفنانة ريم البارودي صورًا عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها داخل حمام السباحة، بأحد فنادق القاهرة، وارتدت نظارة شمسية.

نشرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز صورة لها، وهي ترتدي فستان أبيض، أمام البحر، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام".

لطيفة

نشرت المطربة التونسية لطيفة صورة، عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أبيض، في أحد الأماكن الساحلية، التي تقضي فيها عطلتها الصيفية.