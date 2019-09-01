بعد انخفاض سعره.. الطرق الصحيحة لحفظ الدجاج في الفريزر

تستغل ربات البيوت أي انخفاض في أسعار المواد الغذائية لتخزين كميات منها قبل ارتفاعها مجددًا، وشهدت أسعار الدواجن تراجعًا كبيرًا الفترة الماضية، وعن طريقة التخزين السليمة للدجاج في الفريزر لفترات طويلة دون أن يفسد، يقدم لكٍ موقع "هُن" مجموعة نصائح لتخزين الدجاج بطريقة صحيحة.

حفظ الدجاج في الثلاجة

إذا أردت الاحتفاظ بالدجاج في الثلاجة، يجب أن تحرصي على وضعه في المكان الأكثر برودة فيها، وأن تغلفيه جيداً بالبلاستيك حتى لا يجف السائل الموجود في داخله لأن هذا السائل يعطيه المذاق الجيد.

والدجاج المحفوظ في الثلاجة يجب أن يتم استخدامه خلال يومين كحد أقصى لتكوني متأكدة من صلاحيته.

حفظ الدجاج في الفريزر

للحفاظ على كميات كبيرة من الدجاج في الفريزر والتأكد أنه سيبقى آمنًا وصالحًا للاستعمال يجب اتباع مجموعة من الخطوات:

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- تنظيف الدجاج قبل حفظه: افركيه جيدًا بالملح والخل واشطفيه بمياه، وضعيه في المصفاة ليجف.

- تقسيم كميات الدجاج التي تريدين تجميدها إلى كميات مناسبة للوجبة التي تنوين تحضيرها، لأنك إذا قمت بتجميد الدجاج كاملة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تغير مذاقها وتفسد.

- استعمال الأكياس المخصصة لحفظ الطعام في الفريزر: ضعي فيها كمية الدجاج، اسحبي الهواء منها، وأغلقي الأكياس بإحكام حتى لا تفسحي المجال للهواء بالدخول إلى الأكياس.

مدة حفظ الدجاج في الفريزر

يمكن حفظ الدجاج النىء والمسلوق من 9-12 شهرًا، المشوي والمقلي 4 أشهر، دجاج بروستد 1-3 أشهر.