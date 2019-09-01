لكل فتاة جامعية.. ابتعدي عن أربع واشتري ستا قبل بدء الدراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آية شطوري:

تهتم كل فتاة قبل بدء العام الدراسي الجديد، والذهاب إلى الجامعة، بمعرفة أشكال وأنواع الأزياء والملابس التي عليها شرائها لإضافتها إلى خزانة ملابسها. وفي السطور التالية؛ تقدم لكِ مصممة الأزياء فرح جلال، أبرز القطع اليومية التي عليكِ شرائها، وهي كالتالي:

- حذاء رياضي أبيض:

من أهم القطع التي لابد من شرائها للعام الدراسي، لأنه يمكن تنسيقه مع كثير من الألوان في إطلالتك، ويفضل ذو الخامة القطنية لسهولة تنظيفها.

- تي شيرت أبيض:

إذا كنتِ محجبة وتعتمدي الإطلالة المحتشمة أو لا، فيمكنك اقتناء التي شيرت الأبيض السادة بأكمام طويلة أو قصيرة، لأنه يساعدك كثيرا في تبطين الملابس الشفافة حتي لا تظهر تفاصيل الجسد، ويناسب البليزر أو الجاكت أو البلوزات المخططة.

- بنطلون قطني واسع:

من القطع الأساسية خاصة في بداية الموسم الدراسي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، ونصحت البلوجر فرح أن يكون من الخامة المتوسطة وليست الشفافة أو الثقيلة.

- جاكت جلد:

في فصلي الشتاء والخريف لابد من الاعتماد على الجاكت الجلد لمواجهة الأمطار خاصة في نهاية الفصل الدراسي الأول و بداية الفصل الدراسي الثاني لتفادي مياه الأمطار أثناء اليوم الدراسي.

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- حقيبة (يد/ظهر) جلد:

تعتبر الحقيبة الجلدية من أهم القطع التي تحتاج إليها الفتاة الجامعية سواء يد أو ظهر، لأنها تمنع مياه الأمطار في الشتاء من الوصول إلى محتويات الحقيبة. كما أنه إذا كانت جامعتك تعتمد بشكل كبير على الأدوات كبيرة الحجم مثل كلية الفنون الجميلة أو الهندسة لابد أن تمتلكي حقيبة الظهر لأدوات ثقيلة.

- إطلالات كلاسيك:

إذا كنتِ تفضلين الإطلالات الكلاسيكية عليكِ اختار بلوزات صيفية سادة، والتنويع ما بين خاماتها حتى لا تشعرين بالممل مثل الحرير والستان والقطن، كما يمكن أن تكون مضاف إليها الخطوط أو منقوشات أو تطريزات لكن تجنب الأشكال المبالغ فيها، وهذا لأنها تناسبك في الصيف والشتاء، ويمكن أن تكُملي إطلالتك بها في الشتاء عن طريق ارتداء بلوفر فوقها، أو جاكت خفيف في فصل الخريف.

لكن هناك بعض الصيحات التي يجب الابتعاد عنها لإطلالاتك الجامعية:

- تجنبي صيحة "الليجن" لأنها لا تصلح على الإطلاق في الجامعة، فأنتِ لست على الشاطئ، كما ستفقدك وقارك.

- ابتعدي عن الملابس الشفافة لأنها تناسب فقط السهرات الليلية.

- "الكعب العالي" طبيعة الجامعة تحتاج لكثير من الحركة، لذا أنتِ بحاجة إلى حذاء مريح، وفي حال كنتِ تفضلين الكعب العالي يمكنك اختيار كعب عالي متساو الطول.

- الملابس اللامعة مع التطريز، لأنها ستجعل مظهرك ملفت بشكل لن تحبيه خاصًة عند التعرض لأشعة الشمس.