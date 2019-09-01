مع اقتراب الدراسة.. إليكِ 8 أشياء أساسية اجعليها في حقيبتك الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

تهتم كل فتاة قبل بدء العام الدراسي الجديد، والذهاب إلى الجامعة بمعرفة الأشياء التي يجب عليها اقتناؤها لتكون معها دائمًا في حقيبة اليد، خاصة مع طول فترة البقاء خارج المنزل والتي قد تستمر لـ7 ساعات.

وفي السطور التالية تقدم لكم خبيرة التجميل، أميرة محمد، 10 أشياء يجب ألا تفارق حقيبتك، وهي كالتالي:

- واقي الشمس:

لا بد أن تغيري واقي الشمس كل ساعتين خلال تعرضك لأشعة الشمس، لذلك لا بد من وضع واقي الشمس المناسب لك على حسب بشرتك، فالبشرة الدهنية تحتاج واقي الشمس منخفض الترطيب، والجافة تحتاج واقي الشمس الزيتي، ليعمل علي ترطيبها.

- مرطب البشرة واليد:

اختلاف فصول السنة خلال العام الدراسي الواحد يجعل البشرة في حاجة إلى مرطب للبشرة واليد، وبسبب تعرض البشرة للأتربة والأمطار والحرارة والشمس تفقد الكثير من حويتها، لذلك لابد من وجود كريم مرطب يناسب الوجه واليد معًا.

- إسبراي التعرق:

في الأيام التي يرتفع فيها درجات الحرارة، ستلاحظين أنك تحتاجين إلى شيء ما يشعرك بالانتعاش، وهذا هو دور أسبراي التعرق، خصوصاً إذا كان جسمك من النوع الذي فيه مسامات التعرق سريعًا في الصيف.

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4- الفوطة الصحية:

قد تتعرضين إلى موقف محرج نتيجة الاستعجال، فتظهر أدواتك الخاصة لأشخاص آخرين، لذلك يفضل دائماً اقتناء محفظة الفوطة الصحية.

- شنطة المكياج:

لكل فتاة ذوقها الخاص في استعمالها للمكياج لكن يفضل بالطبع في الأيام الأولى لكِ في الجامعة أن يكون غير مبالغ فيه، لذلك احرصي على بعض الأدوات البسيطة في حقيبة المكياج الخاصة بك، علي سبيل المثال: الكحل، آي لاينر، الماسكرا، التنت، الروج، مصحح الحواجب.

- إكسسوارات الشعر:

إذا كنتِ محجبة أو لا فلا بد أن تحرصي على اقتناء مشط خشبي واسع لتمشيط شعرك حتى لا يتأثر بعدد الساعات الطويلة وهو في حالة الاختناق بين الطرحة والمناخ خصوصاً الصيف.

- الحقيبة الصحية:

إذا كنتِ تعانين من أمراض القلب أو السكر أو الضغط، فلا بد أن تقتني الأدوية الخاصة بك في حقيبة صغيرة داخل حقيبتك اليومية، وأيضاً قد تتعرضين إلى هبوط مفاجئ أو الإمساك والإسهال فلابد أن توجد بعض الأدوية الخاصة بك مع وجود المُسكن.

- أدوات الوقاية:

لابد أن تقتني بعض المناديل المبللة، والناشفة، مع مطهر اليد، وصابونة صغيرة في حقيبتك حتى إذا تعرضت لأوساخ، فحينها لا تحتاجين لسوى المياه للتنظيف.