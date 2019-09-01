كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - تحتاج البشرة الدهنية الى الترطيب الدائم، وذلك من خلال استخدام كريمات مرطبة خاصة بتركيبتها؛ للحفاظ على نضارتها والحدّ من التجاعيد والسيطرة على الافرازات الدهنية التي قد تسبب أحيانًا في ظهور الرؤوس السوداء والبثور وحتى البقع. فكريمات ترطيب البشرة لا تُساعد فقط في التخلّص من الزيوت الزائدة واللمعان في البشرة، بل وتساهم في الحصول على بشرة نضرة ومشرقة وخالية من التجاعيد. ولكن، هذا لا يعني بالضرورة أن جميع مستحضرات الترطيب تتمتّع بخصائص هامة وذات فعالية جيدة. لذا، عليك معرفة اختيار افضل كريم مرطب للبشرة الدهنية والانسب لك. إليك أفضل 4 كريمات مرطبة للبشرة الدهنية للعناية بالوجه وخصائصها.

أفضل مرطب للبشرة الدهنية وطرق العناية بها

1- كريم لترطيب البشرة الدهنية والحد من افراز الزيوت:

إذا كنت ترغبين في التخلص من إفراز الزيوت في بشرتك والحدّ من لمعانها الزائد، ومنحها النضارة الطبيعية من دون أي آثار سلبية، وبعيدًا عن استخدام مستحضرات التجميل التي قد لا تناسب بشرتك، يُمكنك تحقيق ما تلحمين به من خلال استعمال جل مرطب للوجه للبشرة الدهنية والمختلطة جل مرطب للوجه 50 مل للبشرة الدهنية والمختلطة من بيرل كوين، الذي يتميّز بجودته العالية وفعاليته في الحدّ من إفراز الزيوت في البشرة، وكذلك اضفاء النضارة والإشراق عليها.

جل مرطب للوجه 50 مل للبشرة الدهنية والمختلطة من بيرل كوين

تسوقي الآن من المول.كوم بسعر 73.50 ريال سعودي



2- كريم لترطيب البشرة الدهنية طوال اليوم:

انعمي ببشرة ملساء وناعمة، من خلال استخدام كريم سوبر اكوا الترا واترفول لترطيب البشرة طوال اليوم. فهو يغمر بشرتك بالرطوبة أثناء تكوين طبقة واقية لإغلاقها في الماء. كما انه منشط طبيعي غني بالمياه المغذية الغنية بالمعادن من الجبال الزرقاء في أستراليا يذوب في الجلد عند التلامس مع بشرة مشرقة تبدو صحية.

كريم سوبر اكوا الترا واترفول لترطيب البشرة

تسوقي من المول.كوم بسعر 124.29 ريال سعودي

3- ترطيب البشرة الدهنية لـ 24 ساعة وإزالة التجاعيد:

ترغبين بترطيب بشرتك لفترة طويلة، وكذلك الحدّ من ظهور علامات التجاعيد والخطوط الرفيعة في الوجه التي تزعجك؟! ما عليك، سوى استخدام مرطب هايدرو دايناميك -50 مل من الدكتور مراد ويعد المفضل لدى النجمات العالميات. ويتميز هذا المرطب بمكونات فاخرة وكثيفة بملمس ناعم تتشربها البشرة بسرعة. إذ يمنح البشرة ترطيب يدوم حتى 24 ساعة ليعيد لها مرونتها وجمالها ويخفف مظهر التجاعيد والخطوط الرفيعة. وكذلك، يعزز قدرة البشرة في الحفاظ على الرطوبة داخل أعماق سطحها للحصول على ترطيب مكثف يدوم طويلاً، ويمنع جفاف البشرة ويحافظ عليها ناعمة. يطبق من خلال توزيع الكريم بواسطة التدليك على الوجه والرقبة والصدر في الصباح والمساء.

Advertisements

مرطب هايدرو دايناميك - 50 مل من دكتور مراد

تسوقي من المول.كوم بسعر 365.09 ريال سعودي





4- مرطب ومقاوم لعلامات التقدم بالسن للبشرة الدهنية:

تتميّز مستحضرات الدكتور مراد بفعاليتها في علاج مشكلات البشرة، لا سيما في ترطيبها والحد من ظهور علامات التجاعيد الدقيقية جراء التقدم في السن المبكرة، وحمايتها من العوامل الضارة التي قد تتعرّض لها البشرة، وكذلك حمايتها من أشعة الشمس الضارة، لا سيما في النهار. لا تتردّدي في استعمال مرطب مقاوم لعلامات التقدم بالسن- 50 مل من الدكتور مراد لتنعمي ببشرة شابة صافية وصحية. ويطبق من خلال توزيع كمية مناسبة على الوجه والرقبة والصدر.

مرطب مقاوم لعلامات التقدم بالسن- 50 مل من دكتور مراد

تسوقي من المول.كوم بسعر 244.19 ريال سعودي

شاهدي بالفيديو: ٥ أضرار ستمنعك من النوم بالمكياج مرة أخرى



نصائح هامة لتطبيق مرطب البشرة:

تنظيف اليدين جيدًا قبل وضع الكريم على أصابعك؛ تفاديًا لعدم نقل البكتيريا للوجه.

إزالة المكياج وخاصة منطقة محيط العينين قبل وضع مرطب الوجه.

غسل الوجه بالماء الفاتر، قبل وضع مستحضرات الترطيب لمساعدة بشرة الوجه على الامتصاص بشكلٍ أفضل.

وضع المرطب على البشرة عبر الضغط بنعومة بأطراف الأصابع وليس عن طريق الفرك بشكل دائري، بحيث نبدأ من الوجنتين ثم ننتقل إلى أقسام الوجه الأخرى.

احرصي دوماً على اختيار مرطب للبشرة حسب نوع بشرتك وخصوصاً اذا كانت دهنية؛ إذ مرطب للبشرة الدهنية يتميّز بخصائص وتركيبة خاصة تساعد في الحد من افرازات الزيوت في البشرة الدهنية.

اقرئي أيضًا:

أفضل كريم مرطب للوجه...تعرفي إلى خيارنا

أفضل كريم مرطب للوجه

أفضل 5 كريمات مرطبة للبشرة الدهنية