الوان مناكير تناسب كل الملابس..اختاري منها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - لفتتنا خلال عروض الأزياء العالمية لموسم خريف وشتاء 2019-2020 صيحات المناكير التي اعتمدتها العارضات في إطلالاتهن والتي جاءت لتعنون خياراتك المقبلة مع كل الملابس التي سترتدينها. بعض الصيحات جاءت مكمّلة لصيحات سابقة، إذ رأينها في عروض الصيف وحتى في عروض الشتاء الماضي، فيما جاءت بعض الصيحات جديدة مع لمسات مبتكرة وغريبة، ستبعدك عن الإطلالات التقليدية في الموسم المقبل.

من أبرز صيحات مناكير الخريف التي قدّمتها الدور العالمية خلال عروض الأزياء لموسم خريف وشتاء 2019-2020 اخترنا لك هذه الدرجات:



الأحمر الداكن

الأحمر الداكن



إذا كنت تبحثين عن إطلالة كلاسيكية إنما لافتة، ستكون هذه الدرجة من الأحمر الخيار الأنسب لك. إلا أن هناك درجات كثيرة من اللون الأحمر احتضنتها صيحات خريف وشتاء 2019-2020 والتي تضع أمامك خيارات واسعة ومتنوّعة، تناسب إطلالاتك المختلفة.

رأينا المناكير الأحمر الداكن في عرض أوسكار دي لارينتا على أظافر لامعة وأصابع زُيّنت بخواتم من الأحجار الكريمة لمزيد من الجرأة.

كما رأيناه في عرض برابال غورونغ على أظافر لوزية إنما قصيرة، زادت من نعومة الإطلالات وأنوثتها.



الأسود الكاحل

الأسود الكاحل



مع هذا الموسم البارد الذي يحتاج إلى ألوان داكنة تدفئ إطلالاتك، يأتي اللون الأسود بأقسى درجاته ليكون الخيار المثالي لك. قدّمه كريستيان سيريانو بأسلوب مبتكر مع بلورات فضية صغيرة متلألئة أضفت لمعاناً هادئاً على الأظافر.

كذلك رأينا الأظافر باللون الأسود في عرض غي لاروش مزيّنا ببعض الخطوط الناعمة باللون الأبيض.



ألوان محايدة

ألوان محايدة



تعتبر الألوان المحايدة من النيود والبيج من أكثر الدرجات التي تليق بمختلف الملابس والإطلالات. ورغم أنها درجات فاتحة، فقد ظهرت بقوّة في صيحات مناكير خريف وشتاء 2019-2020.

رأينا المناكير باللون البيج في عرض فيفيتا وقد تمّ تنسيقه مع مكياج جريء ولافت، وعلى أظافر قصيرة. كما أضيفت إليه لمسة إشراق من خلال اعتماد طبقة متلألئة على الخنصر.

كما رأينا هذه الصيحة من اللون المحايد على أظافر عارضات كارولينا هيريرا، إذ تم اعتماده مع مكياج طبيعي وبشرة نظيفة، وعلى تقليمات لوزية قصيرة أضفت لمسة رقّة وهدوء إلى الإطلالات.

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