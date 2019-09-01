ماسك الزبادي لشعر مشرق

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - يحتوي الزبادي على مكوّنات طبيعية مغذية، جعلت منه مكوّناً أساسياً في الوصفات الطبيعية التي تُعتمد في روتين العناية بالشعر. فهو غنيّ بحامض اللبنيك الذي يملك خصائص مرطّبة، وبالزنك الذي ينشّط عملية تجدّد الخلايا، وبالفيتامين ب الذي يحمي فروة الرأس ويقوّيها.

وبفضل احتوائه على هذه المكوّنات الفعالة في حماية الشعر وتعزيز صحّته، يدخل الزبادي في الكثير من الوصفات الطبيعية التي تعتني بالشعر وتحميها من المشكلات التي تهدّد نضارته.

الزبادي وجوز الهند لتغذية الشعر

الزبادي وجوز الهند لتغذية الشعر



ضعي في الخلاط الكهربائي ربع كوب من حليب زيت جوز الهند وأضيفي إليه كوباً من اللبن الزبادي وصفار بيضة واحدة. دعي المكوّنات تمتزج جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس تستخدمينه كقناع على شعر نظيف ورطب. اتركي شعرك منقوعاً لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي أو الشامبو ذات التركيبة الناعمة والخالية من المواد الكيميائية.

بإمكانك تطبيق هذا القناع مرة كل عشرة أيام.



الزبادي والموز والعسل لترطيب الشعر

الزبادي والموز والعسل لترطيب الشعر



ضعي في الخلاط الكهربائي ثمرتين من الموز الناضج وأضيفي إليهما نصف كوب من اللبن الزبادي وملعقتين من العسل الطبيعي. دعي المكوّنات تمتزج جيداً حتى تحصلي على عجينة لزجة. وزّعي العجينة على فروة رأسك وافركيها جيداً ثمّ أشبعي شعرك بها من الجذور حتى الأطراف وغطي الشعر بقبعة بلاستيكية لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

يمكن اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع أو أكثر حسب حاجة الشعر.



الزبادي والأفوكادو لعلاج مشاكل فروة الرأس

الزبادي والأفوكادو لعلاج مشاكل فروة الرأس



لتحضير هذه الوصفة أنت بحاجة إلى كوب واحد من الزبادي وحبة من الأفوكادو الناضجة وربع فنجان من زيت الزيتون. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي حتى تمتزج وتحصلي على عجينة ناعمة. وزّعي العجينة على كامل الرأس من الجذور حتى الأطراف وغطيه بقبعة بلاستيكية لمدة نصف ساعة قبل غسله جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

يمكنك تطبيق هذا القناع مرة في الأسبوع.

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الزبادي والألوفيرا لتغذية فروة الرأس

الزبادي والألوفيرا لتغذية فروة الرأس



يحتوي الألوفيرا على مكوّنات مضادة للميكروبات. ضعي نصف كوب من الزبادي في وعاء نظيف وأضيفي إليه كميّة مماثلة من جيل الألوفيرا وكمية مماثلة من زيت الزيتون. اخلطي المكوّنات جيداً حتى تحصلي على مزيج متجانس. وزّعي المزيج على فروة الرأس ودلّكيها لمدة دقيقتين ثمّ أشبعي شعرك به واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسله بالماء الفاتر والصابون البلدي.

يمكن اعتماد هذه الوصفة مرة في الأسبوع.

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