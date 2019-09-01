إطلالات الجامعة على طريقة الفاشينيستا روز

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - لمع اسم عارضة الأزياء والفاشينيستا روز أو كما تلقب بـ مودل روز Model Roz في عالم الموضة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، وباتت تمتلك ما يزيد عن 10 مليون متابع على حسابها الخاص على انستقرام، تستعرض لهم وبشكل شبه يومي اطلالاتها في مختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، وكثيرات من الشابات متأثرات بها وبأسلوبها في الموضة، ولهذا وفي حال كنتِ من هؤلاء الشابات نسقي اطلالات الجامعة على طريقة الفاشينيستا روز، لتتمتعي بأسلوب لافت، شبابي وعصري.



تنسيق مريح للجامعة في الجينز والسويتشرت على طريقة الفاشينيستا روز

اختارته الفاشينيستا روز تنسيق شبابي في الجينز والسويتشرت





الكثير من الأفكار العصرية تستطيع الفتيات الجامعيات أن يستلهمنها من الفاشينيستا روز، مثل هذا اللوك الذي نسقته مؤخرًا، والذي جمعت فيه بين الأسلوب العملي المريح والأسلوب الشبابي العصري، حيث نسقت جينز بقصة كلاسيكية باللون الأزرق الفاتح مع سويتشرت من القطن باللون الأبيض، وحذاء رياضي رمادي، ونظارات شمسية كبيرة.





لوك أنيق وعملي في البنطلون القماشي اعتمدته الفاشينيستا روز

تنسيق شبابي في البنطلون القماشي اعتمدته الفاشينيستا روز





البناطيل القماشية عملية جدًّا لمختلف المناسبات والمشاوير بما فيها الجامعة، وقد نسقت الفاشينيستا روز اطلالة أنيقة وعملية، اختارت فيها بنطلونًا قماشيًّا بنقشة الكارو الرائجة جدًّا هذا الموسم، مع توب بياقة عالية من دون أكمام باللون الأبيض، ومعطف ذي طابع كاجوال باللون الأسود، وحذاء رياضي باللونين الأبيض والرمادي.





اطلالة عصرية للجامعة على طريقة الفاشينيستا روز

الفاشينيستا روز في تنسيق عصري وعملي للجامعة





تنسيق مميز للجامعة تستطيعين أن تستوحيه من اطلالة الفاشينيستا روز، التي نسقتها لأحد المشاوير الصباحية، واختارت فيها بنطلونًا قماشيًّا باللون الأصفر الغني، مع تيشرت قطنية باللون الأبيض وجاكيت جينز من فوقها، وأكملت اللوك بشنطة يد مميزة، وحذاء رياضي أبيض، ونظارات شمسية بقصة عدسات مستديرة باللون الأسود.



اطلالات الجامعة على طريقة الفاشينيستا روز، شاهديها واستوحي منها أفكارًا عصرية وشبابية.