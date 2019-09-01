إكسسوارات التسعينيات هل ستعود في 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - اشتهرت فترة التسعينيات باكسسوارات مميزة جدًّا، حيث عاشت الموضة ودور الأزياء حقبة مليئة بالتنوع والرقي، وعلى ما يبدو فإنّ كل ذلك سيعود إلى الواجهة من جديد عام 2010.

وربما أصبح بإمكننا معرفة كل ما هو رائج حاليًّا عند مشاهدة أفلام حقبة التسعينيات، إن كانت الأجنبية والعربية، لمعرفة أنّ عام 2020 سيشهد موضة مميزة من الاكسسوارات التي عززت أنوثة المرأة وأظهرتها بأجمل الاطلالات، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2019 لتبلغ أوجها مع بداية عام 2020.

ومن أكثر الاكسسوارات التي تؤثر في إطلالة المرأة وجمالها، اكسسوارات الشعر، يليها اللمسات البسيطة التي تضيفها على ملابسها والأساور والقلادات وما شابه.



وهذه أكثر الاكسسوارات التي كانت رائجة في التسعينيات وستعود مجددًا إلى عالم الموضة

قلادة الجبهة



اكسسوارات الشعر الكريستال

انتشرت بشدة اكسسوارات الشعر هذه، والتي كانت بأشكال مختلفة منها الفرشات والخواتم الصغيرة.

السكارف

كان ارتداء السكارف إلى الوراء، بحيث يبدو وكأنه نوع من القلادة من أكثر موضة منتشرة في التسعينيات.

قلادة الرقبة

منذ أكثر من عام عادت قلادة الرقبة إلى عالم الموضة، هذه القلادة التي تبدو كأنها تخنقكِ.

قلادة الجبهة

برغم أنتشارها أيضًا في أواخر الألفينيات إلا أنّ قلادة الجبهة تُعتبر موضة أساسية فى التسعينيات.



سلاسل على القمصان

ذات الرقبة العالية blouses Turtlenecks قد يقول الكثير من مصممي الأزياء اليوم، إنّ قلادات الرقبة يجب أن تضع فقط على الجلد، ولكن في التسعينيات كان من الشائع جدًّا أن نقرنها بالرقبة فوق الملابس



أساور الذراع



بالطبع لا يستطيع أحد أن ينسى هذه الموضة التي انتشرت بكثرة فى التسعينيات حتى أواخر الألفينيات.

حزام سلسلة

كانت من أكثر القطع أنتشارًا فى ذاك الوقت، حزام السلسلة، خصوصًا عندما يتم ارتداؤها مع جامب سوت.

أساور ضيقة مكدسة من الخرز

بدأت هذه الموضة في التسعينيات ووصولًا إلى الألفينيات بألوانها المتعددة الرائعة

أربطة شعر ضخمة

عادت إلى الساحة بألوانها وخاماتها المختلفة المميزة، والتي تمنحكِ أنوثة لافتة.



شاهدي الصور التي جمعناها لكِ، استرجعي ذكرياتكِ واستوحي اطلالاتكِ المقبلة.