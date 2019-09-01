أبرز اطلالات الليدي ديانا ..تابعيها في ذكرى وفاتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - في مثل هذا اليوم من أكثر من 20 عامًا، توفيت "الليدي ديانا" Lady Diana،بعد تعرّضها لحادث سير أليم في باريس، وقد حلّ على العالم حزن كبير لوفاة الأميرة الشابة والجميلة، والتي كانت تلقب بـ "أميرة القلوب"، حيث إنها كانت قريبة جدًّا من العامة وتعشق مساعدة الناس، كما أنها كانت ومازالت أيقونة في الموضة، واطلالاتها المميزة التي تألقت بها على مر السنوات تشهد على ذلك.



واليوم ولمناسبة ذكرى وفاتها وتكريمًا لها، جمعنا بالصور بعض الاطلالات المميزة التي لا تُنسى، والتي تألقت بها "الليدي ديانا" Lady Diana وأطلت فيها علينا خلال سنوات وجودها في العائلة المالكة، وجعلت منها إحدى أهم أيقونات عصرنا الحالي، بحيث إنها مازالت مصدر وحي بالنسبة للكثيرات من النساء، كما مازالت مرجعًا في الموضة لكُبرى دور الأزياء العالمية حتى يومنا هذا.



اطلالة شهيرة لليدي ديانا في تصميم مزين باللؤلؤ عام ١٩٨٩



وقد سجّل التاريخ لها اطلالات مميزة بالفعل، اتسمت بالنمط المعاصر وبالجرأة نوعًا ما بالنسبة لمكانتها الاجتماعية، حيث كان من المعروف عن "الليدي ديانا" Lady Diana تمردها، وعشقها لصيحات الموضة المبتكرة، بما فيها الألوان الصاخبة والقصات العصرية، ولهذا فجميعنا نذكر اطلالتها في الفستان البراق ذي قصة الكتف الواحدة الذي اختارته عام 1983، وكذلك اطلالتها في الفستان الأبيض القصير، الذي اختارته من دار "فيرساتشي" Versace عام 1995، والفستان الأزرق المصنوعة من الترتر البراق والذي تألقت به عام 1985 وغيرها من الاطلالات الفريدة.

ٔأحد أشهر فساتين الليدي ديانا





في ذكرى وفاة الليدي ديانا شاهدي أجمل اطلالاتها الأيقونية، التي جعلتها واحدة من أهم أيقونات الموضة في العالم.