معاطف شتوية بحسب جسمكِ موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - تهيمن المعاطف على موسم الشتاء، وتُعتبر القطعة الأبرز في الشتاء، المرافقة لاطلالاتنا في هذا الموسم وهي موضة خريف 2019

كشفت دور الأزياء العالمية للأزياء الجاهزة موسم خريف وشتاء 2019 – 2020، عن جديدها من المعاطف الشتوية الطويلة، وبدورنا أردنا أن نستعرض لكِ أحدث الموديلات مع نصائح لاختيار التصميم بحسب شكل جسمِك.

ومن المهمّ جدًّا أن تدركي أيّ معطفٍ تختارين في موسم الشتاء، هذا الخيار الذي يحدّد نسبةً إلى ستايل اطلالتكِ كما شكل جسمكِ بالتحديد، فإن اخترتِ المعطف بالقصّة غير الملائمة، بدت اطلالتكِ سيّئة بالفعل.

Jamie Wei



- ركزت ماركات شهيرة مثل هاوس أوف هولاند House of Holland على المعاطف الشتوية المطبعة بخطوط أفقية، وهى من القطع التي تزيد من عرض الجسم، لذا نرشحها للنحيفات وصاحبات الأكتاف الكنزة.

-تبقى المعاطف الشتويةالمزودة بحزام من اللون نفسه، والخامة من الصيحات التي لا تبطل أبدًا، وهي من الستايلات التي ننصح بها دومًا قصيرات القامة، لأنها تتماهى مع كامل الطلة من دون أن تقسم شكل القامة، وننصحكِ بمطالعة الموديل الموقع من يودون تشويEudon Choi.

Toga



- بخلاف المعاطف الشتوية أحادية اللون، شهدت منصات العروض هذا العام حضورًا مميزًا للمعاطف المطبعة سواء بنقشة الترتان أو بنقوشات الحيوانات، وأجمل الموديلات تألقت بها عارضات Ports 1961 و Jamie Wei، اعتمدي هذا النمط اذا كنتِ نحيلة القوام.

- برزت هذا الموسم صيحة المعاطف التي تتسع قصتها بدءًا من منطقة أسفل الخصر، وصولًا لمنتصف الأفخاذ مثل موديلات ASAI وسيمون روشا Simone Rocha، هذا الموديل سيساعدكِ في إخفاء منطقة الأرداف الممتلئة.

- شكلت المعاطف المصممة بياقات عريضة جانب كبير من مجموعات Boss وفيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، استعيني بهذا الموديل لتخفي شكل الأكتاف المكتنزة.

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