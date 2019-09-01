كيف تنسقين البليزر لمختلف المناسبات اكتشفي بالصور

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - البليزر دخل الموضة النسائية في ثمانينيات القرن الماضي، ومن وقتها أصبح من القطع المفضلة بالنسبة لمختلف النساء، حيث من السهل تنسيقه مع الاطلالات الكاجوال والرسمية، كما أنه يوحي بالأناقة والعصرية، وفي كل موسم تقوم دور الأزياء العالمية بتقديم أجمل تصميمات جاكيت البليزر المتنوعة من ناحية قصاتها وألوانها، وضمن مجموعات موسم خريف 2019 لاحظنا مجموعة مميزة جمعنا لكِ منها أجمل التصميمات لتختاري ما يعجبكِ، وتنسقي البليزر بأساليب مبتكرة وجديدة.



البليزر أبرز صيحات الموضة هذا الموسم

البليزر أبرز صيحات الموضة



كما ذكرنا فإنّ البليزر دخل الموضة النسائية في ثمانينيات القرن الماضي، وكان يتميز بأكتافه البارزة وقصاته الواسعة وألوانه الجريئة. ومع مرور السنوات تغيرت الصيحات الخاصة به، وأصبحنا نشاهد منه التصميمات الكلاسيكية الناعمة، والتصميمات الشبابية الأكثر عصرية، وقد كان البليزر أحد أبرز صيحات الموضة لهذ الموسم بألوانه المختلفة، التي تنوعت بين الدرجات الكلاسيكية والدرجات الحيوية، كما بقصاته التي منها الضيقة ومنها والواسعة، وهنالك التصميمات مع صفّي أزرار أو صف واحد، وبعض الموديلات زينتها اكسسوارات معدنية أو سلاسل وغيرها، وقد شاهدنا أجمل الموديلات لدى كل من بالمان Balmain، وجيفنشي Givenchy، وبرادا Prada، والكسندر فوتييه Alexander Vauthier والقائمة تطول.





كيف تعتمدين البليزر مع مختلف الاطلالات؟

البليزر مع مختلف الاطلالات





البليزر صديقكِ في مختلف المناسبات والمشاوير، ومن الممكن أن يضيف لمسات من الأناقة العصرية على مختلف الاطلالات، ويسهل تنسيقه مع بناطيل الجينز لاطلالة شبابية كاجوال أم مع التنانير الميدي والبناطيل القماشية لاطلالة أنيقة في العمل، أو فوق الفساتين لاطلالة مسائية مميزة.



البليزر موضة خريف 2019 شاهدي أجمل الموديلات التي اخترناها لكِ منه اليوم، لتنسقي أكثر الاطلالات أناقة.