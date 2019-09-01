أزياء باللون الاحمر موضة خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - من المعروف أنّ الشتاء هو موسم الملابس داكنة اللون وبخاصة الأسود. إلا أنّ اللون الأحمر يتربّع هذا العام على عرش موضة ألوان خريف 2019 .

يُعتبر اللون الأحمر من الألوان النارية بقوة في عالم الموضة. واللون الأحمر واحد من أكثر الألوان جرأة، كما أنّ له العديد من الدرجات الجذابة التي تناسب مختلف درجات البشرة.

ولا خلاف على أنّ اللون الأحمر بات من أساسيات الخزانة في كل المواسم، بعد أن أثبت حضوره على خشبات عروض الصيف والشتاء، وها هو يحجز لنفسه مكانًا بارزًا ضمن مجموعات الأزياء الخاصة بموسم خريف وشتاء 2019.

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موضة اللون الاحمر

Monse

- يجمّل الجمبسوت بمختلف موديلاته القامة ويمنحها طولًا أكبر، وفي مجموعات ماركات جاسون وو Jason Wu ويولا جونسون Ulla Johnson أحببنا القطع النهارية الواسعة غير الملاصقة للجسم، ما يجعلها خيارًا ومحتشمًا وأنيقًا لطلعات النهار.

- يبدو أنّ البناطيل الواسعة عالية الخصر ستكون نجمة العام القادم بلا منازع، قدمها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعبElie Saab بموديل شارلستون واسع، ونسقها مع توب من اللون نفسه بأكمام الجرس الدارجة، كما أحببنا البنطال الـ High Wiastمن توقيع.Monse

Naeem Khan

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- أحتلت الفساتين الفضفاضة المستوحاة من ستايل القفطان، جانبًا كبيرًا من مجموعات أشهر الماركات، وفي مقدمتها نعيم خانNaeem Khan والذي قدم موديلًا مزدانًا بالتطريز يناسب الصباح والمساء، ولفتنا الفستان الـ V Neck المطبع من آندرو جن Andrew Gnونرشحه ليكون رفيقكِ في العطلات.

- لم تخلُ مجموعات أزياء العطلات من فساتين السهرة، فأدرج المصمم اللبناني زهير مرادZuhairMuradتصميمات شديدة الأنوثة والرقة، حُبكت من الدانتيل الفاخر، كما لفتنا الفستان الـ Halter top من مجموعة تاداشي شوجي Tadashi Shoji.

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