أفكار لتنسيق حقائب الكلاتش لإطلالة نهارية على غرار الفاشينيستا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - ارتبطت حقائب الكلاتش بالاطلالات المسائية الأنيقة، بخاصة مع فساتين السهرة، لكنّ الموضة في 2019 تتجه نحو العملية وكسر القوالب التقليدية، لذا ظهرت حقيبة الكلاتش كخيار أنيق يناسب الاطلالات النهارية.

ظهرت حقيبة الكلاتش ضمن موضة هذا العام بتصميمات أكثر وظيفية، فأصبحت متوسطة الحجم وتسمح بحمل الأغراض اليومية لأيّ امرأة، لذلك، يمكن لحقيبة الكلاتش بتصميمها العصري أن تناسب اطلالات العمل.



استلهمي اطلالاتكِ بحقيبة الكلاتش من العنود بدر

استلهمي اطلالاتكِ بحقيبة الكلاتش من العنود بدر



احتلت حقيبة الكلاتش اهتمامًا بالغًا من قبل مصممة الأزياء والمذيعة السعودية، العنود بدر، حتى أنها كررت الحقيبة نفسها مع خمس اطلالات مختلفة.

اختارت العنود بدر حقيبة كلاتش متوسطة الحجم باللون البيج الداكن، حتى تناسب اطلالات متنوعة الألوان، في البداية حملت حقيبة الكلاتش مع اطلالة كاجوال مكونة من بنطلون جينز وتوب من القطع الأساسية.

عادت العنود وحملت حقيبة الكلاتش مع فستان صيفي مطبع بالورود، ثم اعتمدتها مرة أخرى مع تنورة ماكسي بستايل بوهيمي عصري وتوب أبيض.

اتجهت العنود بدر بحقيبتها الكلاتش لاطلالة أكثر كلاسيكية تناسب العمل، حيث نسقت جاكيت البليزر الكاروهات المزود بحزام الخصر الرائج هذا الموسم، مع جينز سكيني بلون داكن، وزينت اطلالتها بحقيبة الكلاتش التي لم تتخلَّ عنها طيلة فصل الصيف، ويبدو أنها ستنال اهتمامًا أيضًا خلال الخريف.



أفكار لتنسيق حقيبة الكلاتش

استلهمي اطلالاتكِ بحقيبة الكلاتش من العنود بدر



نسقت الفاشينيستا علا فرحات حقيبة الكلاتش البيج مع اطلالة باللون الأبيض من الرأس حتى أخمص القدمين، لتظهر بستايل الـ minimalist الناعم.

أما المدونة الأمريكية شيريل صاحبة حساب "واك إن وندرلاند"، تنوعت اختياراتها من حقائب الكلاتش. اعتمدت حقيبة متوسطة باللون الجملي مع فستان صيفي أسود مناسب للنزهات النهارية، كذلك، اعتمدت الحقيبة نفسها مع جاكيت جينز وسكيني أسود.

ذهبت شيريل أيضًا إلى حقائب الكلاتش بألوان معدنية مثل الفضي، ونسقته مع فستان أسود ناعم يناسب الإطلالات الصباحية والمسائية على حدّ سواء.

شاهدي الصور لمزيد من الأفكار.

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