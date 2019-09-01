كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 1 سبتمبر 2019 05:26 مساءً - عمدت الكثير من العلامات التجارية مؤخراً إلى ابتكار باقة مميزة من أحذية سنيكرز Sneakers الرياضية ذات أشكال وتصاميم متنوّعة وألوان متفاوتة، مطلقةً إياها على منصات العروض. وأضحت موضة سنيكرز من أبرز صيحات الأحذية الأكثر رواجاً لهذا العام، فاستفادت من ذلك عاشقات اللوك الكاجوال المريح، حتى اعتمدن تنسيق السنيكرز مع مختلف الإطلالات.

أحذية سنيكرز موضة الجامعة



واليوم، مع دخولنا شهر سبتمبر، من المؤكّد أنك في صدد البحث عن تصاميم السنيكرز الأمثل والأجمل لإطلالتك الجامعية.. لذلك، سوف تضع «الخليج 365» بين يديك موديلات آخر موضة علّها تلهمك لتعتمدي منها ما يروق لك ويناسب ذوقك.

أحذية سنيكرز آخر موضة تناسب إطلالة الجامعة

حذاء سنيكرز بالنسياغا لإطلالة الجامعة

حذاء سنيكرز بالنسياغا لإطلالة الجامعة



تجرئي واعتمدي صيحة الأحذية ذات الألوان الصارخة والقوية مثل هذا التصميم لحذاء Pink Track Sneakers من بالنسياغا Balenciaga، والذي يمثّل التوازن المثالي بين إطلالة الشارع الأنيقة والإطلالة الرياضية الفاخرة.

نسقيه مع إطلالة كاجوال بسيطة بلون واحد حتى لا تبالغي بإطلالتك في الجامعة.

حذاء سنيكرز دولتشي أند غابانا لإطلالة الجامعة

حذاء سنيكرز دولتشي اند غابانا لإطلالة الجامعة



يجمع سنيكرز Portofino من تشكيلة دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana الحديثة بين التصميم العصري الأنيق والتفاصيل المميزة باللونين الأبيض والأسود. صنع الحذاء من الجلد الناعم ويزدان بنقشة نجوم بتصميم غرافيتي على الجوانب، ما يجعله إضافة مثالية تتألقين بها مع إطلالتك الجامعية الكاجوال الرياضية للموسم الجديد.

هذا الحذاء يتماشى مع مختلف ألوان ملابسك.

حذاء سنيكرز إميليو بوتشي لإطلالة الجامعة

حذاء سنيكرز إميليو بوتشي لإطلالة الجامعة



لإطلالتك الجامعية هذا الموسم، اخترنا إليك من ماركة اميليو بوتشي Emilio Pucci هذا الحذاء السنيكرز بتصميم عملي أنيق يضفي لمسة ساحرة على إطلالتك العصرية. فإذا كنت تبحثين عن سنيكرز عملي يتماشى مع مختلف أزيائك للجامعة، فلا تتردي في الحصول على هذاالحذاء باللون الأبيض الأنيق.

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حذاء سنيكرز غولدن جوس لإطلالة الجامعة

حذاء سنيكرز غولدن جوس لإطلالة الجامعة



يجسد هذا السنيكرز من تشكيلة جولدن جوس Golden Goose لخريف وشتاء 2019 اللمسة الجمالية الرياضية المميزة. يتميّز بتصميم أسفل الكاحل مع لمسة قديمة، بينما يتزين بأجزاء لامعة بنقشة جلد الأفعى أعلى الكعب وبالنجمة الشمواه وهو يعد هذا السنيكرز الأحب إلى قلب بنات الجامعة.

نسّقيه مع فستان ميدي فضفاض لإطلالة جامعية مواكبة للموضة.

حذاء سنيكرز غوتشي لإطلالة الجامعة

حذاء سنيكرز غوتشي لإطلالة الجامعة



للإطلالة الجامعية الكاجوال والفاخرة، انتقينا لك من غوتشي Gucci حذاء سنيكرز Ace Platform الأيقوني من مجموعة خريف 2019. هذا الحذاء بنعل Platform يأتي باللون الأبيض مع تطريز لرمز العلامة بالأحمر والأخضر والذهبي.

هذا السنيكرز مثالي لصاحبات القامة القصيرة حيث يمكنهن التمتع بإطلالة كاجوال مع زيادة طولهن.

حذاء سنيكرز من جيمي شو لإطلالة الجامعة

حذاء سنيكرز من جيمي شو



من علامة جيمي شو Jimmy Choo، اخترنا لك للجامعة حذاء سنيكرز Inca F الذي سيضفي على إطلالتك الأناقة والجرأة من خلال تصميمه الفاخر والرياضي في آن معاً، من خلال مزجه للّونين الكاميل والأصفر. تتميز هذه القطعة برقاب عالية تغطي الكاحل ونعل سميك platform مزين بشعار العلامة وأربطة مطاطية.

إذا كنت قصيرة القامة، ننصحك بتفادي صيحة السنيكرز المصمم برقاب عالية تغطي الكاحل.