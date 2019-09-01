كشفت ماجدة عبدالحليم والدة الفنانة الراحلة غنوة، أن الفنانة أنغام -شقيقة غنوة من الأب- هي من تتكفل دراسًا بالطفل "ياسين" ابن شقيقتها، مؤكدة أن أنغام حرصت على دخول ابن شقيقتها واحدة من أفضل المدارس وهي المدرسة الكندية التي تقدر مصاريفها بـ200 ألف جنيه.
وعبرت والدة الراحلة غنوة، في لقاء تليفزيوني أمس، عن غضبها من والده كونه يريد نقل "ياسين" لمدرسة أقل، بحسب حديثها في برنامج "ET بالعربي".
ودافعت السيدة الخمسينية عن نفسها بعد اتهامها من قبل والد "ياسين" باستغلال الطفل في التمثيل من أجل المال، قائلة: "ياسين تلقى عرض المشاركة في مسلسل بعد وفاة والدته بشهر، وكان منهار نفسيا، وكان أجره ضئيل جدا، وأنا دفعت له مثله، وخالته أنغام دفعت مثله 5 مرات".
وكانت والدة الراحلة كشفت سر بكاء حفيدها في أثناء ذهابهما معا لتنفيذ حكم الحضانة، مبينة أن والد الطفل أخبره أن "جدته ستسجنه هو والده"، لافتة إلى أنَّها حضنت الطفل وطمأنته أن هذا لن يحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر والدة الراحلة غنوة تهاجم والد "ياسين".. وتدافع عن أنغام: تكفلت بدراسته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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