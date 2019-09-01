رانيا علواني بعد خناقتها مع جماهير الأهلي: مدسوسين.. وأي حد هاجمني هحاكمه

علقت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، على الهجوم الذي تعرضت لها من قبل متابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بعد انتقادها أداء الفرق الكروية، موضحة أن مهاجميها "أناس لم ينتموا لجمهور النادي الأهلي".

"دي ناس مدسوسة وسط جمهور النادي الأهلي.. ناس داخلة تفشلك" هكذا وصفت "رانيا"، في تصريحها لـ"الوطن"، الأشخاص الذين هاجموها في تدويناتها، مؤكدة اتخاذها إجراء قانوني ضد كل من هاجمها وتطاول عليها لفظيًا، مؤكدة أنها أرسلت صور من تعليقات متابعيها للأجهزة الأمنية.

وتعجبت عضو مجلس إدارة النادي الأهلى، من حالة الهجوم الشديد الذي تعرضت لها، مبينة أنها لم تخطئ في حق أحد، بل طالبت متابعيها بالتحدث بطريقة لائقة فقط : "أنا ممنعتش حد يقول رأيه، لكن قولت لو سمحتوا اتكلموا بطريقة لائقة".

وأكّدت أنَّها لم تشر في تدويناتها إلى المدرب الجديد، مبينة أنَّ ما قصدته فقط هو تهنئة الأبطال الرياضيين، موضحة "إيه اللي جاب دا لدا، المدرب بقاله يوم واحد، ما صدقوا دخلوا شتموا وخلاص".

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وكانت الدكتورة رانيا علواني، دوّنت عبر حسابها على "تويتر": "حد تاني واخد باله أن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات، إلا الكورة، هما دول اللي يستاهلوا بجد عاش أبطال مصر"، وهي التدوينة التي أثارت ضدها حالة من الهجوم والانتقاد، ما دفعها للرد على المنتقدين.

وجاءت تعليقات أحد المتابعين: "لا إحنا واخدين بالنا من الفشل المستمر في الاختيار جوه النادي من يوم ما المجلس مسك وكنتوا معشمنا أن النادي في طريقه الصحيح للإصلاح وإعادة مكانته وفي الآخر طلعنا بنغرق أكتر ما كنا"، ودخلت "علواني" في حالة من الجدل مع المتابع، انتهت بقولها: "طيب تعالى مرن أنت يمكن تكون أنت الفرج".