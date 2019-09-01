انتقادات لـ مي سليم بسبب "جمبسوت": مش متعودين على الجرأة دي

تعرضت الفنانة مي سليم للهجوم من قبل عدد من متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعدما نشرت صورتين لها وهي مرتدية "جمبسوت" باللون الأحمر، الذي وصفه كثيرون بـ"الجرئء".

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وكشف "الجمبسوت" الذي ارتدته الفنانة مي سليم، عن بطنها، الأمر الذي وصفه متابعون بالجريء، فيما هاجمها البعض قائلين: "مش حلو"، "اختيار سيء"، "مين اللي نصحك تلبسي هيك مش حلو أبدًا ومش لايق على جسمك"، "جميلة، بس مش متعودة منك على كدا".

فيما عبر بعض الجمهور بـ"لوك" مي سليم الجديد، ليعلق بعض المتابعين: "أنت جميلة وقمر يا مي"، "أحلى مي دي ولا إيه"

يُذكر أنَّ مي سليم تشارك في مسلسل "حواديث الشانزليه" وهو من بطولة إياد نصار، إنجي المقدم، داليا مصطفى، وإخراج مرقس عادل.