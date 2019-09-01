لأجل عشيقها.. السجن 8 سنوات لأم تركت طفليها "11 يوم من غير أكل": واحد منهم مات

تركت الأم البريطانية فلاديسلافا تروخيمشوك، والتي تبلغ من العمر 23 عامًا، طفليها دون طعام لمدة 11 يوما، وذلك من أجل قضاء وقت ممتع مع حبيبها، مما تسبب في وفاة أحدهما، نقلًا عن صحيفة "ديلي ميل "البريطانية.

"فلاديسلافا" التي حكم عليها بالسجن لمدة 8 سنوات، لتعمدها تجويع طفليها، ووفاة ابنها دانيل في العاصمة الأوكرانية كييف، لم تظهر عليها علامات الندم على فعلته وهذا ما ظهر أثناء النطق بالحكم.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن الابنة وتدعى "آنا مواث" نجت من الموت بعد شرب كمية من الماء، لكنها كانت تعاني من سوء حاد في التغذية ولم يستطع الطفلان مغادرة غرفتهما، لأن منشفة كانت مثبتة في الباب منعتهما من فتحه، والذهاب إلى المطبخ، مما اضطرهما لتناولا ورق الحائط والجبس من ورائه حيث تم العثور على علامات أسنانهما في الجدران.

Advertisements

واكتشفت الواقعة، عندما حاول زوج فلاديسلافا السابق الوصول إلى الشقة، ولكنه لم يتمكن من فتح الباب حيث لم يكن لديه مفتاحها، ولكن والدته تمكنت من ذلك، وذهبت للطفلين حاملة لهما الألعاب وبعض الأشياء الأخرى "عندما فتحت أمي الباب وجدت ابنتي أنا مستلقية على السرير، فأعطتها الجبن والموز، وأمسكتها من ذراعها ثم كان كل شيء كالحلم ولا أفهم ماذا حدث".

وقبل الحادث بفترة قليلة، نشرت الأم صور لطفلتيها على مواقع التواصل الاجتماعي تدعي أن كلاهما لديه ورم يهدد حياته وتطلب جمع الأموال لهما، وتم معرفة ذلك خلال استماع المحكمة لأقوال فلاديسلافا، وأرجعوا أنها كانت تنوي القيام بفعلتها.

وذكرت المحكمة، أن الأم جوعت طفليها من أجل التسول عبر الإنترنت، وردت الأم على ذلك "لا يمكن أن أجد لنفسي عذرا لما فعلته مع الأطفال فأنا حلمت دوما بأن يدرسا في مكان أفضل، ويعيشا بشكل أفضل".