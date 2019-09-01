إليك أفضل أزياء للقصيرات من موضة ما قبل خريف 2019

تواجه الكثيرات من قصيرات القامة مشاكل يومية في كيفية ارتداء ملابس تُناسب قاماتهنّ، كي تظهرهنّ أجمل وأطول. هذا الموسم، تأتي صيحات موضة ما قبل خريف 2019 في صالح قصيرات القامة، حيث امتلأت مجموعات أشهر الماركات العالمية، بموديلات أزياء للقصيرات يُنصح بها عادة لإطالة القامة، نرصدها لكِ لتتعرفي إلى أسرار تنسيقها بأناقة.

1- بناطيل عالية الخصر

- تملك البناطيل عالية الخصر تأثيرًا فوريًّا تطبعه على أيّ اطلالة، فتمنحها الأناقة المطلوبة والخصر المحدد والقامة الممشوقة، حيث توحي أنّ الساقين أكثر طولًا، وتجدين أروع التصميمات لدى دينيس باسو Dennis Basso، وبالمان Balmainوروبرتو كافالي Roberto Cavalli.

2- الأزياء المخططة

- سطع نجم الأزياء المخططة لا سيّما في مجموعات الأزياء التحضيرية لفصل الخريف، فزينت التقليمات الفساتين النهارية التي حملت توقيع ليلا روز Lela Rose، كما أعجبنا الجامبسوت المونوكروم من توقيع كريستيان سيريانو Christian Siriano وكلها موديلات تؤمّن لكل امرأة قصيرة مزيدًا من الطول.

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3- الفساتين الـ V Neck

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- تضفي الأزياء والفساتين الـ V Neck لمسة أنثوية أنيقة تنحّف الصدر وتطيل الرقبة، وبالتالي القسم العلوي من القامة، اعتمدي التصميمات التي جلبناها لكِ من مجموعات ساشين آند بابيSachin&Babiوكريستيان سيريانو Christian Siriano.

4- الفساتين والتنانير القصيرة

- برزت هذا الموسم صيحة التنانير وفساتين السهرة القصيرة، تساعد هذه الموضة في إطالة الساقين، شرط اعتمادها مع الأحذية المناسبة، مثل الموديلات المدببة والنيود المطابقة للون الجلد، ننصحكِ بمشاهدة القطع التي رصدناها لدى جاسون وو Jason Wu وسارة باتالياSara Battaglia.

5- الجامبسوت بمختلف موديلاته

- يجمل الجامبسوت القامة ويزيدها طولًا، لا سيّما إذا كان مزينًا بطبعات عمودية وياقة V Neck كما في الموديل الذي أحضرناه لكِ من مجموعة إيلي صعبElie Saab

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