كيم كاردشيان تستمتع بالجو الدافئ على أحد الشواطئ وترتدي مايوه ذا تصميم مثير

استطاعت النجمة العالمية كيم كاردشيان أن تخطف الأنظار إليها، وذلك خلال استمتاعها بقضاء إجازة قصيرة على أحد الشواطئ.
ظهرت كيم كاردشيان البالغة من العمر (38 عاما) بعدد من الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي عدة صور لها خلال استمتاعها بالجو الدافئ على الشاطئ، بينما كانت ترتدى مايوه ذا تصميم مثير.
وخلال 21 ساعة حصدت صور كيم كاردشيان التى نشرتها على "إنستغرام" أكثر من 3.1 مليون LIKES .
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