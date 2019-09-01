فنانة كويتية تعلن ندمها على إجراء عمليات تجميل لوجهها: "النحت" شوهني

أعلنت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة، ندمها على لجوئها لإجراء عمليات التجميل، معترفة أنَّ العملية التي استخدمت فيها تقنية "تكساس" لنحت الوجه، غيرت من شكلها.
وأبرز مقطع فيديو نشرته الفنانة الكويتية على حسابها الشخصي على تطبيق "Snapchat"، أبرز التشوهات التي حدثت لوجهها.
وإلهام الفضالة ممثلة كويتية بدأت مشوارها الفني عام 2000، بمشاركتها في مسرحية "عالباب يا شباب" مع داود حسين، لتنطلق بعدها وتشارك في أعمال فنية مختلفة من أشهرها "أميمية في دار الأيتام، وسوق الحريم، وحرب القلوب، وما أدراك ما أمي".
واحتفلت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة أول أمس، التي تبلغ من العمر 45 عامًا، بميلاد أول حفيداتها من ابنتها منى العتيبي، التي أسمتها "إلهام"، كما حرصت على أن تقيم حفل ضخم بهذه المناسبة وزعت فيه أفخر أنواع العطور على الحاضرين.
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