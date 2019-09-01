هل حياتك الزوجية تعيسة؟.. إذن أنتِ معرضة للإصابة بالسكتة الدماغية

كشفت دراسة حديثة نشرتها صحيفة جمعية الطب الأميريكية، أن المشكلات الزوجية يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسكتة الدماغية وربما الوفاة بشكل مفاجىء نتيجة الحزن الزائد وتزايد الشعور بالغيرة، وكذلك عقب الانفصال حيث يعانيان الوحدة والقلق والحزن.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز" عربية، فالمتزوجون يتماثلون للشفاء من السكتة الدماغية على نحو أفضل مقارنة بغيرهم، لاسيما حين يكونون في علاقة زوجية سعيدة.

وتبين أن انتهاء العلاقة الزوجية يزيد عرضة الإنسان للإصابة بالسكتة، لأن الشخصين المنفصلين يعانيان الوحدة والقلق والحزن في كثير من الأحيان.

وتبعا لما ذكر، فإن خطر السكتة يعتمد على طبيعة العلاقة الزوجية، فالسعداء الذين ينعمون بزواج مستقر، يستفيدون صحيا فيصبحون أقل عرضة للمرض، أما الذين يخفقون في اختيار الشريك، فيصيرون أكثر عرضة للمتاعب.