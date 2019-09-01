فيديو.. أول رد من أحمد إبراهيم على هجوم نجل أنغام عليه: أنا متحمل علشانها

"أنا متكلمتش في الموضوع ده، ومكنتش حابب أتكلم فيه علشان مش عايز أديله أهمية، والموضوع مش محتاج إننا نتكلم فيه"، هكذا رد الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، خلال لقائه ببرنامج "The Insider" بالعربي"، المذاع عبر فضائية "دبي"، على الأزمة التي أثارها "عمر" نجل زوجته خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف "إبراهيم" خلال اللقاء: "كل واحد ليه تصرفه، وأنا بقدر الضغوط، الموضوع زعلني وفي نفس الوقت أنا عارف حجم المسؤولية إللي أنا فيها، ومتأكد إن الصح هو اللي هيحصل".

وتابع زوج أنغام: "أسهل حاجة الكلام والمشاحنات، وأهم حاجه علاقتي بأنغام وأنا بتحمل من أول الموضوع علشانها".

بدأت الأزمة، عندما ألغى "عمر" متابعة والدته أنغام على "إنستجرام"، وحذف صورها، وإعلانه رفضه زواجها بطريقة غير مُباشرة، حتى قرر بعدها توجيه رسالة قاسية لزوجها، ووصفه بالـ"مؤقت"، مؤكدًا أنَّه "يحتقره"، حسبما وصفه في آخر منشور له.

تهديد علني من عمر لزوج والدته

نشر عمر عارف اليوم عبر خاصية "الاستوري"، على حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة "إبراهيم" وعلق عليها: "مسيرك هتقع في إيدي"، الأمر الذي اعتقده البعض تهديد واضح لزوج والدته.

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عُمر يعلن رفضه زواج والدته أنغام

وشارك "عمر" ابن الفنانة أنغام، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له مع والدته، وعلق عليها: "لإنهاء ذلك الجدل، هي أمي، ولن أبتعد عنها أبدًا حتى وإن لم نتفق على كل شيء، أي شخص يعتقد أنني أعرضها للأذى، فهو لا يعرفني جيدًا، كل تصرفاتي معها، نابعة من داخلي لأنني أحبها وأهتم بها، ولا يحق لأي أحد المهاجمة أو الدفاع عني في أي شيء يخصها".

وأضاف نجل أنغام: "كل مشاكلنا أصبحت عامة، لأننا للأسف لا نعيش حياة خاصة، فأمي تتعرض لضغط كبير بسبب ذلك، سأظل دائمًا صادقًا مع نفسي، وسأظل دائمًا إلى جانب الحقيقة، نعم لدي مشاكل مع هذا الرجل، وأحتقره لأسباب عديدة، ولكن لا تفكروا في أنني أريد أن أوذي والدتي، أنا أحبك رغم كل شيء، أنا وشقيقي، السند الوحيد لكِ، ولا يمكن لأي أحد أن يحل مكاننا، فأنا لست مؤقتًا مثل بعض الأشخاص، أحبك إلى الأبد يا أمي".

عمر يحذف صور والدته من "إنستجرام"

ومؤخرًا، قرر نجل أنغام حذف كل صورها من صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور الشهير "إنستجرام"، ونشر صورة له عبر الصفحة وعلق عليها قائلا: "LOST BOY"، أي "ولد ضائع"، وهو ما اعتبره بعض متابعيه أنه دليل على حزنه على زواج والدته.

يُذكر أنَّ عمر منذ زواج الفنانة أنغام من أحمد إبراهيم لم يظهر معها في أي حفل أو مناسبة عامة، مثلما كان يحدث قبل زواجها، وكان آخر ظهور له معها في ديسمبر الماضي، خلال حفلها الغنائي في مسرح "الماركيه"، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حينها أنباءً حول وجود خلافات قوية بين "عمر" ووالدته والتي على إثرها نشبت مشادة عنيفة بينه وبين زوجها الموزع أحمد إبراهيم.