"ابني حبببي بيصورني طول الوقت" هكذا علقت الفنانة ياسمين رئيس على مجموعة من الصور شاركت بها جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التي التقطها لها ابنها "ياسين". صور تلقائية وعفوية وثقها "ياسين" صاحب الـ6 أعوام نجل الفنانة ياسمين رئيس، من المخرج هادي الباجوري، وذلك رغم أن الفنانة الثلاثينية معروف عنها أنَّها لا تحب نشر صور ابنها الصغير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. Advertisements العديد من التعليقات تلقتاه "ياسمين" بعد نشر صور صغيرها "ياسين"، بعضها حمل انتقادا وسخرية، "دي منظر صور تنزليها"، "أنتي متصورة بتليفون نوكيا 3310"، إلا أن ذلك لم يدم كثيرًا، ليدخل على الخط قطاع آخر من الجمور يدافع عن تشجيع الفنانة لابنها، فكتبت إحدى المتابعات: "الناس اللي بتعلق أول ما تشوف الصور، أنتوا مبتقروش الكابشن اللي مكتوب على الصور ليه، كاتبة أن ابنها اللي بيصورها طول الوقت وأكيد هو صغير فلازم الصور تطلع مهزوزة شوية، يعني هي كاتبة بالعربي هنترجم العربي كمان"، "أكيد شايفك قمر زي ما إحنا شايفينك فبيحب يصورك كتير".

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كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين رئيس في لقطات عفوية بعدسة ابنها الصغير: بيصورني طول الوقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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