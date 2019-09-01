ارتباط بعد "فركشة".. 5 دوافع خاطئة للزواج تدمر حياتك العاطفية

دوافع خاطئة تدفع الرجال والنساء إلى الارتباط وخاصة عندما يتجاوزن التلاثين أو الزواج لتجاوز تجربة انفصال مريرة، وأبرزت صحيفة "تايمز أوف إنديا"، أهم الدوافع الخاطئة للإقدام على الزواج.

الزواج لأنك أكبر أشقائك

يواجه بعض الأبناء عقبة مع آبائهم وهي حثهم على الزواج قبل أشقائهم الأصغر سنًا، وهذه الطريقة تقود الأبناء إلى التسرع في اختيار شريك غير مناسب.

الزواج بعد تجربة انفصال

قد يتخذ بعض الأشخاص قرارًا بالزواج بهدف تجاوز تجربة انفصال مريرة، ويكون هذا التصرف أسوأ سلوك يرتكبه المرء لأنه لن يتمكن من التكيف مع الوضع الجديد وسيؤثر على علاقته بشريكه الجديد.

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ضغط الأقران

إذا كنت تخطط للزواج لأن جميع أصدقائك قد تزوجوا قبلك وأنجبوا الأطفال، فهذا تصرف غير حكيم ومنفعل، حاول أن تتريث في اختيار شريك حياتك المستقبلي، ولا تجعل من الزواج سباقاً تتنافس فيه مع أقرانك وأصدقائك.

تقدم السن

ويحدث ذلك عند النساء لأنهنّ أصبحنّ في سن متقدمة، وبتنّ يخشينّ من نفاذ الوقت وعدم مقدرتهنّ على الإنجاب إن تأخرنّ في الزواج.

تحسين الوضع الاجتماعي والمادي

يعتبر بعض الأشخاص، الزواج خيارًا لتحسين وضعهم الاجتماعي والمالي، وقد يكون هذا سببًا في حدوث المشاكل لهم بعد الارتباط لعدم أخذهم بالاعتبار العوامل الأخرى التي يجب أن تقوم عليها العلاقة الزوجية.