لأصحاب الرجيم.. إليك طريقة تحضير التفاح بالشوفان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يتبع الكثير من الأشخاص نظاما غذائيا لفقدان الوزن، ويعتمد الكثير من هذه الأنظمة على تناول السناكس أو الوجبات الصغيرة حتى لا يشعر بالوقت، ومنها التفاح بالشوفان الذي نرصد لكم طريقة ومقادير تحضيرها بحسب ما نشر علي موقع "كوكباد": - مقادير التفاح بالشوفان: - 1 تفاحة - 1 كوب ماء Advertisements - 2 ملعقة كبيرة شوفان - رشة قرفة ناعمة - طريقة تحضير مهروس التفاح بالشوفان - يغلى الشوفان في الماء على النار، يضرب الخليط في الخلاط مع قطع التفاح والقرفة.

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