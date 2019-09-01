للحفاظ على صحة أوعيتك الدموية.. تجنبي السكر أو تناوليه في الصباح الباكر

ينصح خبراء التغذية بتخفيض كمية السكر التي يستهلكها الشخص في اليوم، وذلك من أجل الحفاظ على الأوعية الدموية بحالة جيدة ومنع انسدادها، يجب التقليل من تناول بعض المواد الغذائية، أهمها السكر.

وعمليًا، يوجد السكر في جميع المواد التي نتناولها يوميًا، في الخبز والمعجنات والحلويات والشوكولاتة والمياه المحلاة والصلصات وغيرها، لذلك الإفراط في تناول المواد المحتوية على السكر يمكن أن يؤدي إلى حدوث تشققات في جدران الأوعية الدموية، ما يتسبب في زيادة في الوزن ويعرض الشخص للسمنة، وبالتالي أمراض القلب، كما ربما يسبب مرض السكري.

بالطبع استبعاد السكر من المواد الغذائية بشكل كلي مستحيل، ولكن التقليل من استهلاكه ليس مستحيلًا، بحسب ما قاله الخبراء، وبما أن السكر مادة كربوهيدراتية فيفضل تناوله صباحًا، حتى يتم حرقه واستهلاكه على مدار اليوم.

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كما ينصح الخبراء بالتخلي تمامًا عن تناول المشروبات الكحولية، نظرًا لأن تناول هذه المشروبات يؤثر بالدرجة الأولى على حالة الأوعية الدموية، حيث أن الكحول يسبب ارتفاع ضغط الدم.

علاوة على ذلك، فإن تناول المشروبات الكحولية مضر بالدرجة الأولى للكبد، الذي بدوره يسبب انخفاض مرونة الأوعية الدموية، بسبب أرتباطها بالجهاز العصبي الذي هو الآخر يتضرر من تناول الكحول.

كما تتأثر الأوعية الدموية من تناول اللحوم المصنعة ومشتقاتها، وأشار العلماء إلى أن الأذى ليس من اللحم، بل من المواد الحافظة والمسرطنة المُستخدمة في تصنيعه، لأن هذه المواد ترفع مستوى الكوليسترول في الدم، وهذا يشكل خطورة على حالة الأوعية الدموية.