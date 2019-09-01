"مش عارفة تنامي أو مُجهدة دايما".. أعراض أولية تنذر بإصابتك بمرض السكر

يعد مرض السكر من الأمراض المنتشرة التي يُصاب بها الكثيرون من حول العالم، لكن يخلط البعض ما بين أعراضه وأعراض أمراض أقل خطورة.

وذكر متخصصون من "The Global Diabetes Community" بعض العلامات والأعراض لمرض السكر، ومنها التعب المستمر الذي عادة ما يرتبط بالإجهاد والعمل الجاد واضطرابات النوم في أثناء الليل، بحسب ما ذكره موقع "ديلي إكسبريس" البريطاني.

وقال الأطباء: "تحدث هذه الحالة أيضًا نظرًا لوجود خلل في الجسم البشري بين مستوى الجلوكوز في الدم وكمية الأنسولين المنتشر".

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وأضاف الأطباء أنَّ الأنسولين ربما لا يكون كافيًا، أو على العكس، يكون تركيزه مرتفعًا جدًا، لكن الخلايا البشرية لا تستقبله.

وتابع الخبراء: "السكر في الدم لا يدخل الخلايا، التي بسببها لا تتلقى الطاقة اللازمة.. ونتيجة لذلك، نشعر بالتعب".

ويلاحظ الأطباء، أنَّه بالإضافة إلى التعب المزمن، فإن علامات مرض السكري تشمل: "جفاف الفم والعطش المستمر دائمًا، وفقدان الوزن، وعدم شفاء الجروح بسرعة، والتبول المتكرر الكثير خاصة في الليل، والحكة حول الأعضاء التناسلية، وعدم وضوح الرؤية".