السكر البني أم الأبيض؟.. "كله سيان" في السعرات الحرارية

حيرة كبيرة قد يتعرض لها البعض في الاختيار ما بين السكر الأبيض أو البني وأيهما أفضل على الصحة العامة؟ في حين أن البعض يعتقد أن الأخير له فوائد تتخطى الأبيض.

وحسب الموقع الطبي "ويب طيب"، فإن السكر البني يتكون من سكروز ذو لون بني نظرَا لوجود دبس السكر به، كما أنه سكر غير مكرر أو مكرر جزئيًا، وعادة يتم إنتاجه من التبلور الأولي لقصب السكر وهو خالي من الأصباغ ولا يضاف له أي مواد كيميائية.

ويحتوى كل 100 جرام من السكر البني على 370 سعرة حرارية و100 جرام من الكربوهيدرات و100 جرام من السكريات، ولا يحتوي على البروتينات أو الصوديوم أو الدهون، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية.

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وللصحة العامة والرشاقة، فإنَّ السكر البني يحتوي على سعرات حرارية من حيث الوزن أقل مقارنة بالسكر الأبيض بسبب احتوائه على الماء، إلا أن الفرق لا يكاد يذكر بينهم، بحيث تحتوي ملعقة صغيرة من السكر الأبيض على 48 سعرة حرارية بينما تحتوي ملعقة صغيرة من السكر البني على 45 سعرة حرارية.

وعن أيهما أكثر من الناحية الغذائية؟ فإن السكر البني لا يختلف كثيرًا عن السكر الأبيض، أما بالنسبة للألياف والمواد الغذائية الموجودة فيه فإن السكر البني يحتوي على الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، وكون نسب الكالسيوم ضئيلة لا تستدعي التركيز على ضرورة استهلاكه.

وكون الفروق بسيطة بين نوعي السكر، فإن ذلك يلغي التوصيات التي تنادي باستبدال الأبيض بالبني وأن تلك التوصيات ما هي هراء.

وأخيرًا، أوصى خبراء التغذية، حسب الموقع الطبي بضرورة تخفيض كميات السكر بجميع أنواعها التي يتناولها الانسان حفاظًا على صحته.