أبرزها زيت جوز الهند واللافندر.. وصفات طبيعية للتخلص من التعرق الزائد

التعرق الزائد هو مشكلة يتعرض لها الكثير وخاصة في فصل الصيف، ويوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تحد من التعرق الزائد سلط عليها الضوء موقع "Daily Medical".

زيت جوز الهند

يعمل زيت جوز الهند على قتل البكتريا المسببة لرائحة العرق السيئة، ويمكن استخدامه عبر دهن منطقة تحت الإبط بقطرات من زيت جوز الهند وكذلك منطقة القدمين وبين الأصابع وأي منطقة أخرى تلاحظين أن التعرق فيها شديد.

وصفة القمح للتخلص من التعرق الزائد

القمح علاج فعال لزيادة التعرق لأنه يعمل على مساعدة الدم على التوازن الطبيعى بين السموم والأحماض، فمن المعروف أن العرق عبارة عن سموم وأحماض توجد بالدم وتخرج على هيئة عرق، فالقمح يعمل على توازن تلك المواد مع بعضها البعض.

شرائح الليمون وعصيره

الليمون هو السلاح الفعال ضد التعرض الزائد، ويمكن إعداد كوب عصير ليمون دون إضافة سكر ووضع فوطة صغيرة في الكوب لمدة 5 دقائق ثم فرك كل المناطق التي تتعرق في الجسم.

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زيت اللافندر

يعمل زيت اللافندر للتخلص من تعرق القدمين وقتل البكتريا المسببة للروائح الكريهة، أضيفي في وعاء مقدار 5 أكواب مياه واخلطي معها مقدار ملعقة طعام من زيت اللافندر مع ملعقة صغيرة من كربونات الصودا، ويجرى نقع القدمين لمدة 20 دقيقة.

الشاي الأسود

يساعد الشاي الأسود على التخلص من تعرق القدمين وقتل البكتريا المسببة لرائحة القدم، ويمكن استخدامه عبر نقع القدمين لمدة ربع ساعة بمحلول الشاي الأسود.

زيت القرنفل

يحتوي زيت القرنفل على مكونات مضادة للبكتريا وعناصر تعمل على الحد من التعرق الزائد في القدمين، يمكنك دهن القدمين بكمية كافية من زيت القرنفل وترك المزيج لمدة 15 دقيقة.