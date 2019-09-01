احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد زواجها الـ11 من الدكتور فادي الهاشم، وشاركت جمهورها صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلقت الفنانة اللبنانية، على الصورة التي تجمعها بزوجها وهو يحتضنها قائلة: "دائمًا يكون هذا اليوم هو الأفضل في حياتي.. عيد جواز سعيد يا حبيبي".
وتلقت نانسي عجرم العديد من تعليقات متابعيها على الصورة، أبرزها: "حلوين"، "ربي يحفظكم"، "الله يحميكن وعقبال سنين كتير".
يُذكر أنَّ نانسي عجرم تزوجت من طبيب الأسنان فادي الهاشم، عام 2008، وأنجبت منه ثلاث بنات، هنّ "إيلا" "ميلا" "ليا".
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تحتفل بعيد زوجها الـ11: أفضل يوم في حياتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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