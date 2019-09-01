صداقة وحب و"نوايا بريئة".. مواقف وأعمال جمعت ماجد الشرقاوي وولاء الشريف قبل خطبتهما

"اتخطبنا الحمد لله"، هكذا أعلن الفنان الشاب ماجد الشرقاوي وبطلة مسلسل "أبو العروسة" الفنانة ولاء الشريف، خطبتهما عبر حساباتهما الرسمية على "إنستجرام"، مشاركين جمهورهما صورًا لحفل عائلي أقاماه بحضور عائلتيهما وأصدقائهما المقربي، وهو ما جعل ماجد الشرقاوي يتصدّر محركات البحث "جوجل".

ويرصد "هُنّ" مواقف وأعمال جمعت بين العروسين قبل إعلان خطبتهما.

مسلسل نوايا بريئة

كان مسلسل"نوايا بريئة"، أول عمل جمع بين ولاء الشريف، وماجد الشرقاوي خلال عام 2016، والذي دارت أحداثه حول عالم رجال الأعمال وتجارتي السلاح والمخدرات، وعلاقتهما بعالم رجال الأعمال، ودور كل تجارة منهما في السيطرة علي السلطة وبسط النفوذ.

فيلم يا تهدي يا تعدي

تجدد تعاون الثنائي للمرة الثانية، عام 2017، من خلال فيلم "يا تهدي يا تعدي"، التي قامت ببطولته الفنانة أيتن عامر، وجسدت "ولاء" خلاله دور فتاة من فتيات الليل، والتي كانت تستدرج الشباب، ويدور الفيلم حول شاب يتعلم قيادة السيارات من أجل والدته الراغبة في تعلمها، ويرشح موظف بإحدى المكاتب المتخصصة في تعليم القيادة للسيدات "هند" آيتن عامر لتؤدي هذه المهمة، وسرعان ما يقع في حبها بعد بدء الدروس.

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صداقة كبيرة إلى جانب الأعمال السينمائية والتلفزيونية جمعت بين ولاء الشريف وماجد الشرقاوي، ظهرت واضحة في أكثر من مناسبة، تبادل الثنائي نشر تفاصيلها عبر حساباتهما الرسمية على "إنستجرام"، أظهرت ارتباطهما.

وفي 20 أبريل الماضي، شاركت ولاء جمهورها بصورة برفقة "الشرقاوي" وعدد من أصدقائها، وأرفقت بتعليق باللغة الإنجليزية، قالت فيه: "رجلي، وأصدقائنا"، ليعيد الأخير نشر منشورها قائلًا: "حبيبتي وأصدقائنا".

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها الثنائي برفقة بعضهما، بل ظهرًا بصحبة الفنانة أيتن عامر، في 14 فبراير الماضي، في صورة نشرها "الشرقاوي"عبر حسابه على "إنستجرام"، معلقًا عليها: "الحب والأصدقاء الحقيقيين".

يُذكر أنَّ الممثل الشاب ماجد الشرقاوي تخرج من معهد السينما في باريس وظهر مؤخرًا ضمن نجوم فيلم "خيال مآتة" مع النجم أحمد حلمي، كما شارك سابقًا في مسلسل "حلاوة الدنيا" مع ظافر العابدين وهند صبري، وشارك أيضًا في عدد من الأعمال المهمة مثل "العهد"، و"البيوت أسرار"، و"نوايا بريئة".