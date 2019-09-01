إذا كنت من محبات المكياج السموكي وتتمتعين ببشرة سمراء، سنقدم لك طريقة تطبيق أجمل مكياج سموكي لصاحبات البشرة السمراء، بخطوات سهلة تضمن لك تغطية مثالية للبشرة ومكياج عيون مثالي يلفت الأنظار إليك.



تغطية مثالية للبشرة

لتغطية مثالية للبشرة، يتم في البداية تطبيق كمية قليلة من البرايمر بالتركيبة المرطبة للبشرة، ومن ثم يوضع كريم الأساس، وذلك بواسطة الفرشاة، فهي تساعد في التحكم بكمية كريم الأساس وضمان توزيعها بشكل متساو على أنحاء الوجه. بعدها، يوضع الكونسيلر بكمية قليلة تحت العين، فهو يساعد في إضاءة العين وتصحيح العيوب والشوائب في منطقة العين. وباستخدام الفرشاة أيضاً، يتم تثبيت الكونسيلر والفاونديشن بالبودرة الشفافة. ولمحبات تقنية كونتور الوجه، بإمكانهن اعتمادها لنحت ملامح الوجه وتسليط الضوء عليها. ولإضاءة الوجه، يتم استخدام البلاش الخوخي ذات اللمعة الخفيفة على تفاحة الخدين، كذلك يوضع الهايلايتر بكمية قليلة فوق البلاش وفوق الرموش العلوية وعلى الجبين.



مكياج عيون سموكي

في البداية، يتم تطبيق برايمر ظل العين، فهو يعمل على ثبات الكونسيلر وظلال العيون. وبقلم الكحل البني المقاوم للماء، يتم تحديد رسمة العين ابتداءً من خط الرموش العلوية امتداداً الى جوف العين، على أن يكون مسحوباً قليلاً الى خارج العين. وبحركة دائرية من الشمال الى اليمين وبالعكس، يتم بواسطة الفرشاة تطبيق ظل العين باللون البني الدافئ غير اللامع، من ثم ظل العين باللون المرجاني الدافئ، مع الحرص على مزج ألوان الظلال بالحركة الدائرية نفسها. ولمحبات المكياج السموكي القوي، بإمكانهن إعادة تحديد منبت الرموش بقلم الكحل البني، وتطبيق الظل البرقوقي الدافئ على زاوية العين الخارجية.



الحواجب والشفاه

ولاكتمال الطلة، يتم تحديد الحاجبين بقلم تحديد الحواجب الباودر بلون الشوكولاته، من ثم توضع الماسكرا بطبقات عدة أو يتم استخدام الرموش الاصطناعية، فهي تعزز من جمال العين وتجعلها أكبر وأوسع. وبواسطة الفرشاة، يتم تطبيق الهايلايتر على الشفتين، وذلك لتعزيز حجمهما، من ثم يوضع أحمر الشفاه باللون البرونزي اللامع.

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